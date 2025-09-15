Dzer Latvijas alu, svin Vecrīgā un agri no rīta uz mājām: kā Vācija atzīmēja "EuroBasket" titulu
Vācijas basketbola izlases līderis Deniss Šrēders pēc valstsvienības uzvaras 2025. gada Eiropas čempionātā basketbolā sociālajā tīklā "Switch" ar tiešraides palīdzību līdz pat 2:30 naktī demonstrēja, kā tiek svinēts iegūtais tituls.
Jau ziņots, ka svētdien, 14. septembrī, par Eiropas čempioni basketbolā kļuva Vācija, kas, nospēlējot aukstasinīgāk galotnē, ar 88:83 pieveica Turciju. Par turnīra vērtīgāko basketbolistu kļuva Vācijas kapteinis Deniss Šrēders, kurš uzreiz pēc pusnakts varēja sākt atzīmēt arī savu dzimšanas dienu.
Eiropas čempionāta finālspēle basketbolā vīriešiem starp Vācijas un Turcijas valstsvienībām
Eiropas čempionāta basketbolā fināla spēle Rīgā starp Vācijas un Turcijas valstsvienībām.
Viņam līdzi uz Rīgu bija atbraukusi ģimene, un pēc titula iegūšanas aizkulises ar tiešraides palīdzību tika demonstrētas Šrēdera sociālā tīkla "Twitch" kanālā. Ja spēle noslēdzās ap plkst. 23:00, tad Vācija arēnu pameta tikai pēc plkst. 1:00 naktī. Pēc apbalvošanas ceremonijas vācieši ilgu laiku vēl palika uz arēnas grīdas, svinot notikumu ar uz Latviju atbraukušajiem faniem. Daniels Taiss uzņēmās groza tīkliņa griezēja lomu.
Tālāk sekoja preses konference, došanās uz mikszonu, kur, piemēram, aizsargs Andreass Obsts jau bija gatavs sākt svinības ar Latvijas zīmola alu. Tāpat čempioniem bija jābildējas kopā ar izcīnīto titulu, kas arī ir pietiekami laikietilpīgi. Pirmās svinības vācieši varēja sākt jau ģērbtuvē, bet pēc plkst. 1:00 tie izbrauca uz savu viesnīcu, "Park Inn Radisson Valdemāra", kas atrodas Pārdaugavā.
Andreas Obst is already toasting in the media zone with a beer in his hand 😅🍺 #EuroBasket pic.twitter.com/pI9jy4iJJI— BasketNews (@BasketNews_com) September 14, 2025
Ceļā uz to autobusā skanēja dažādu mākslinieku skaņdarbi, bet Deniss Šrēders saprata, ka jau šodien no paša rītu komandu sagaida līgumreiss uz Frankfurti. "Mums tad vienkārši jāsvin bez apstājas,. Šīs būs garas 24 stundas" secināja Vācijas izlases līderis. Tiešraides laikā viņš ar sarkasmu izteicās par Erginu Atamanu kā labāko turnīra treneri, kā arī aicināja NBA komandām parakstīt un līgā atgriezt Īzaku Bongu.
Pēc ierašanās viesnīcā Vācijas basketbolistiem bija iespēja aiziet līdz saviem numuriņiem, lai pārģērbtos svinībām. Izrādījās, ka tas pats Obsts, kurš arēnā bija viens no pirmajiem pie alus, tieši tur bija aizmirsis istabiņas ieejas kartiņu. Tas nozīmēja, ka viņam bija jādodas uz lobiju pēc jaunas.
Ap plkst. 2:00 naktī Vācijas izlase devās tālāk svinēt iegūto čempiona titulu "Grand Hotel Kempinski" viesnīcas jumta terases bārā. Tieši šajā viesnīcā ikdienā uzturējās FIBA amatpersonas. Kā bijis redzams tiešraidē, tad svinībās tika nodrošinātas dažādas uzkodas, alus un alkoholiskie kokteiļi.
Ap 2:30 naktī Šrēders noslēdza savu tiešraidi, sakot, ka vēlas titulu nosvinēt bez papildus uzmanības. Sagaidāms, ka tieši Frankfurtē būs čempionu parāde un Vācijas izlases līderis solīja vēl vienu tiešraidi no tās. Jau šorīt ap 9:30 no rīta Vācijas izlase bija redzama lidostā "Rīga", kur tiem bija paredzēta došanās atpakaļ uz mājām.
Tieši Rīga uzņēma 2025. gada Eiropas čempionāta basketbolā izslēgšanas spēles. Latvija zaudēja astotdaļfinālā un vēlāk kopvērtējumā ieņēma 12. vietu. 2029. gada meistarsacīkstes gaidāmas Spānijā, Slovēnijā, Grieķijā un Igaunijā.