Patiesība par Graudiņas un Samoilovas attiecībām, aiziet leģenda un sveicam varoņus. Aizejošā nedēļa sportā
Aizejošā nedēļa Latvijas sportā atmiņā paliks ar sēru piegaršu, jo mūžībā devusies pasaules, iespējams visu laiku labākā basketboliste Uļjana Semjonova. Tomēr vērts atcerēties arī citus atgadījumu. Ja neesi visam sekojis līdzi, portāls Jauns.lv piedāvā atskatīties uz tiem.
Aizejošajā nedēļā mēs noskaidrojām, gan Trīs Zvaigžņu balvas ieguvējus, gan Rīgas labākos sportistus, gan vieglatlētus un futbolistus, tomēr sporta svētkus diemžēl aizēnoja mūsu basketbola leģendas Uļjanas Semjonovas nāve. Pasaules mērogā Latvijas skeletona izlases treneris Ivo Šteinbergs izpelnījās nejēdzīgus aizrādījumus, jo plecu pie pleca ar Ukrainas sportistiem nosodīja agresorvalsts Krievijas sportistu pielaišanu sacensībām, turklāt trasē redzami bija arī “neitrālie” Krievijas armijas sporta kluba pārstāvji. Nauris Miezis savu 3x3 basketbolista karjeru turpinās ļoti eksotiskā zemē, kurā latvieši iepriekš nav spēlējuši, bet Trapani "Shark" basketbola kluba spēle FIBA Čempionu līgā ilgst vien dažas minūtes. Spoži panākumi mūsu kalnu slēpotājai Dženiferai Ģērmanei, skeletonistei Martai Andžānei, bet lielu ažiotāžu izraisa nosauktie hokeja izlašu sastāvi gaidāmajām olimpiskajām spēlēm – mēs arī ceram uz visiem labākajiem.