Latvijas hokeja izlases pretinieki dāņi uz olimpiskajām spēlēm cer vest septiņus NHL vīrus, arī vienu no "Hurricanes" līderiem
Latvijas vīriešu hokeja izlases pretiniecei 2026. gada Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajās spēlēs Dānijai palīgā nāks viens no Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Karolīnas "Hurricanes" rezultatīvākajiem spēlētājiem Nikolajs Ēlerss.
Šajā sezonā Ēlerss 43 mačos guvis 11 vārtus un atdevis 23 rezultatīvas piespēles, ar 34 punktiem ieņemot trešo vietu "Hurricanes" rezultatīvāko spēlētāju sarakstā.
Dānijas izlasē NHL pārstāvniecība ir arī vārtsargiem Frederikam Andersenam ("Hurricanes") un Madsam Segordam (Otavas "Senators"), kā arī uzbrucējiem Jonasam Rendbjergam (Vegasas "Golden Knights") - kurš gan šosezon izsaukumu no Amerikas Hokeja līgas vēl nav sagaidījis -, Larsam Elleram ("Senators"), Oliveram Bjerkstrandam (Tampabejas "Lightning") un Oskaram Fiskeram Melgordam (Sietlas "Kraken").
Latvija ar Dāniju C apakšgrupas pēdējo spēli aizvadīs 15. februārī. Tāpat C grupa startē arī ASV un Vācijas izlases.
Olimpisko spēļu hokeja turnīrā būs trīs grupas, katrā pa četrām komandām. Katras grupas uzvarētāja un labākā no otrās vietas ieguvējām uzreiz kvalificēsies ceturtdaļfinālam, bet pārējās vienības cīnīsies astotdaļfinālā. Olimpiskais vīriešu hokeja turnīrs norisināsies no 11. līdz 22. februārim.
Dānijas vīriešu hokeja izlases sastāvs:
vārtsargi - Frederiks Andersens (Karolīnas "Hurricanes", NHL), Frederiks Dihovs (Jēnšēpingas "HV71", Zviedrija), Madss Segords (Otavas "Senators", NHL);
aizsargi - Anderss Kohs (Grācas "99ers", Austrija), Jespers Jensens Obo (Klāgenfurtes "KAC", Austrija), Markuss Lauridsens (Bruniko "Pustertal", Itālija), Matiass Lassens (Izerlonas "Roosters", Vācija), Niklass B. Jensens, Filips Brugisers (abi - Bremerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija), Olivers Lauridsens (Turku "TPS", Somija);
uzbrucēji - Aleksandrs Trū (Jiveskiles JYP, Somija), Kristians Veise (Bremerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija), Frederiks Storms (Ķelnes "Haie", Vācija), Joahims Blihfelds (Tamperes "Tappara", Somija), Jonass Rendbjergs (Vegasas "Golden Knights", NHL), Larss Ellers (Otavas "Senators", NHL), Matiass Baus, Mortens Poulsens (abi - Herningas "Blue Fox", Dānija), Mikels Ogords (Šellefteo AIK, Zviedrija), Niks Olesens (Česke Budejovices "Motor", Čehija), Niklass Jensens (Rapersvilas-Jonas "Lakers", Šveice), Nikolajs Ēlerss (Karolīnas "Hurricanes", NHL), Olivers Bjerkstrands (Tampabejas "Lightning", NHL), Patriks Rasels (Ķelnes "Haie", Vācija), Oskars Fiskers Melgords (Sietlas "Kraken", NHL).