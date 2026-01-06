Čehija uz olimpiskajām spēlēm pošas ar veseliem 12 NHL hokejistiem
Čehijas hokeja izlases sastāvā dalībai šī gada Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs iekļauti 12 spēlētāji no Nacionālās hokeja līgas (NHL).
Čehijas izlases rindās būs trīs vārtsargi no NHL, divi aizsargi un septiņi uzbrucēji, tostarp līgas zvaigznes Davids Pastrņāks, Martins Nečass un Tomāšs Hertls. Savukārt traumas dēļ sastāvā nav iekļauts Latvijas hokejista Teodora Bļugera komandas biedrs Vankūveras "Canucks" rindās Filips Hitils. 19 no Čehijas izlasē iekļautajiem 25 spēlētājiem pirms pusotra gada palīdzēja valstsvienībai triumfēt pasaules čempionātā.
Čehijas izlase olimpiskajās spēlēs A grupā tiksies Kanādu, Šveici un Franciju. Olimpisko spēļu hokeja turnīrā būs trīs grupas. Vēl B grupā cīnīsies Somija, Zviedrija, Slovākija un Itālija, bet C grupā spēkiem mērosies Latvija, ASV, Vācija un Dānija. Katras grupas uzvarētāja un labākā no otrās vietas ieguvējām uzreiz kvalificēsies ceturtdaļfinālam, bet pārējās vienības cīnīsies astotdaļfinālā.
Olimpiskais vīriešu hokeja turnīrs norisināsies no 11. līdz 22. februārim.
Čehijas izlases sastāvs 2026. gada Milānas olimpiskajās spēlēs:
vārtsargi - Lukāšs Dostāls (Anaheimas "Ducks", NHL), Daniels Vladaržs (Filadelfijas "Flyers", NHL), Karels Vejmelka (Jūtas "Mammoth", NHL);
aizsargi - Radko Gudass (Anaheimas "Ducks", NHL), Tomāšs Kundrāteks (Tršinecas "Ocelarzi"), Mihals Kempnijs (Jēvles "Brynas", Zviedrija), Jans Rutta (Ženēvas "Servette", Šveice), Davids Špačeks (Aiovas "Wild", AHL), Filips Hroneks (Vankūveras "Canucks", NHL), Jirži Tihāčeks (Oulu "Karpat", Somija), Radims Šimeks (Liberecas "Bili Tygrzi");
uzbrucēji - Davids Pastrņāks, Pavels Zaha (abi - Bostonas "Bruins", NHL), Romans Červenka, Lukāšs Sedlāks (abi - Pardubices "Dynamo"), Martins Nečass (Kolorādo "Avalanche", NHL), Dominiks Kubalīks ("Zug", Šveice), Jakubs Fleks (Brno "Kometa"), Ondržejs Palāts (Ņūdžersijas "Devils", NHL), Tomāšs Hertls (Lasvegasas "Golden Knights", NHL), Davids Kampfs (Vankūveras "Canucks", NHL), Ondržejs Kaše (Litvīnovas "Verva"), Radeks Faksa (Dalasas "Stars", NHL), Davids Tomāšeks (Kārlstades "Farjestad", Zviedrija), Matejs Stranskis ("Davos", Šveice")
🇨🇿 Czechia has revealed its men’s roster for the 2026 Olympic Winter Games!➡️— IIHF (@IIHFHockey) January 6, 2026
Athlete participation requires confirmation by their respective NOC.@czehockey @olympics @nhl @nhlpa#Olympics #NHL #IIHF pic.twitter.com/djYb1IPG2Z