Kristers Penkevics pārceļas uz Čehijas ekstralīgu

Latvijas futbola izlases spēlētājs Kristers Penkevics karjeru turpinās Čehijas futbola ekstralīgas vienībā "Zlin", svētdien pavēstīja Zlīnas komanda. Vienošanās ar 22 gadus veco pussargu noslēgta uz trīs gadiem.

Pagājušajā sezonā viņš pārstāvēja "Jelgavu" un devās laukumā 33 Latvijas futbola virslīgas spēlēs, izceļoties ar diviem precīziem sitieniem. Pirms pievienošanās Jelgavas komandai Penkevics spēlēja "Valmierā", kurai pievienojās 2022. gadā, bet pirms tam viņš 2020. gadā debitēja virslīgā "Tukums 2000" sastāvā.

Penkevics pārstāvējis Latvijas jaunatnes valstsvienības, kā arī aizvadījis divus mačus pieaugušo valstsvienībā.

"Zlin" ar 26 punktiem 19 mačos Čehijas čempionāta turnīra tabulā atrodas devītajā vietā.

