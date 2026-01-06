Francijas olimpiskajā hokeja izlasē iekļauts viens NHL spēlētājs, kurš pārstāv vistitulētāko un visfranciskāko līgas klubu
Francijas vīriešu hokeja izlases sastāvā dalībai šī gada Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs iekļauts viens Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētājs. No 25 sastāvā iekļautajiem hokejistiem vienīgais, kurš pārstāv NHL klubu, ir Aleksandrs Teksjē.
26 gadus vecais uzbrucējs, kurš sezonu sāka Sentluisas "Blues", bet pēc tam tika aizmainīts uz Monreālas "Canadiens", šosezon 28 spēlēs izcēlies ar trīs vārtiem un sešām rezultatīvām piespēlēm. Jāpiebilst, ka "Canadiens" ir Kanādas franču valodā runājošās Kvebekas provinces pārstāve, kas profesionālā hokeja visprestižāko balvu Stenlija kausu izcīnījusi 24 reizes — salīdzinājumam, otrajā vietā ir Toronto "Maple Leafs" ar "tikai" 13 trofejām.
Francijas izlase olimpiskajās spēlēs A grupā tiksies Kanādu, Šveici un Čehiju. B grupā cīnīsies Somija, Zviedrija, Slovākija un Itālija, bet C grupā spēkiem mērosies Latvija, ASV, Vācija un Dānija. Katras grupas uzvarētāja un labākā no otrās vietas ieguvējām uzreiz kvalificēsies ceturtdaļfinālam, bet pārējās vienības cīnīsies astotdaļfinālā. Olimpiskais vīriešu hokeja turnīrs norisināsies no 11. līdz 22. februārim.
Francijas vīriešu hokeja izlases sastāvs:
vārtsargi - Žiljēns Žunka (Mihalovces "Dukla", Slovākija), Antuāns Kelērs ("Ajoie", Šveice), Martins Nekars (Langnavas "Tigers", Šveice);
aizsargi - Johans Ovitū (Vītkovices "Ridera", Čehija), Žils Bosks (Hemēnlinnas HPK, Somija), Enzo Kantagallo ("Marseille", Francija), Florians Šakiašvili ("Rouen", Francija), Pjērs Krinons (Grenobles "Bruleurs de loups", Francija), Igo Galē (Kuopio "KalPa", Somija), Enzo Gebejs ("Davos", Šveice), Tomā Tirī ("Ajoie", Šveice);
uzbrucēji - Žistēns Adamo, Luī Budons (abi - Mikeli "Jukurit", Somija), Pjērs-Eduārs Belmārs, Kevins Bozons (abi - "Ajoie", Šveice), Šarls Bertrāns (Vāsas "Sport", Somija), Stefans da Kosta (Jekaterinburgas "Avtomobilist", KHL), Oreljēns Dairs, Saša Trejs (abi - Grenobles "Bruleurs de loups", Francija), Florāns Duē ("Lausanne", Šveice), Dilans Fabrē (Pori "Assat", Somija), Žordans Perē (Hradeckrālovas "Mountfield", Čehija), Antonī Rešs ("Rouen", Francija), Nikolā Rics (Anžē "Ducs", Francija), Aleksandrs Teksjē (Monreālas "Canadiens", NHL).