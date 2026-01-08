Karjeras spēle ļauj Rihardam Lomažam nopelnīt spēcīga Eiropas turnīra MVP laurus
Par ULEB Eirokausa 13. kārtas vērtīgāko spēlētāju atzīts Lietuvas komandas Klaipēdas "Neptunas" aizsargs Rihards Lomažs, kurš veicināja komandas uzvaru ar 33 gūtajiem punktiem.
Uzvarā pār Hamburgas "Veolia Towers" Lomažs guva veselus 33 punktus, tādējādi uzrādot karjeras rekordu. Viņš realizēja visus 12 soda metienus, trīs no sešiem tālmetieniem un sešus no deviņiem divpunktu metieniem. Tāpat Latvijas izlases jaunajam kapteinim sešas piespēles, viena pārķerta bumba, viena izcīnīta bumba zem groziem un izprovocētas sešas pretinieku piezīmes. Viņš iekrāja efektivitāti 36, kas bija augstākā starp visiem turnīra basketbolistiem 13. kārtā.
Ar izcilo sniegumu Lomažs palīdzēja "Neptunas" tikt pie sestās uzvaras 13 Eirokausa mačos, kas to A grupā ierindo septītajā vietā. No izkļūšanas no grupas to šķir viena uzvara - bilance 7-6 ir veselām trīs komandām, taču tāda pati bilance kā "Neptunas" ir Saloniku "Aris".
Rihards Lomažs, kurš jau kārtu iepriekš izcēlās ar rezultatīvu spēli (sabēra 28 punktus pret Venēcijas "Umana Reyer") Eirokausā vidēji pavadītajās 29:38 minūtēs gūst 18,3 punktus, atdod 4,1 rezultatīvo piespēli un izcīna trīs atlēkušās bumbas. Vidēji mačā gūtajos punktos Lomažs ir pārliecinoši rezultatīvākais komandā. Ar 13,8 punktiem izceļas Arns Veļička.