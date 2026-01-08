Kristers Zoriks pametīs Spānijas virslīgas klubu
Latvijas basketbolists Kristers Zoriks vienojies par līguma pārtraukšanu ar Spānijas augstākās līgas (ACB) klubu "Lleida", ceturtdien pavēstīja komanda.
Klubs savā paziņojumā norāda, ka līdz šīs sezonas beigām noslēgtais līgums pārtraukts pēc abpusējas vienošanās. Šajā sezonā Zoriks ACB līgā aizvadīja 14 mačus, kuros vidēji guva 4,2 punktus atdeva 1,6 rezultatīvas piespēles un izcīnīja 0,9 atlēkušās bumbas zem groziem.
Aizvadītajā sezonā Zoriks pārstāvēja franču klubu "Le Portel", kam palīdzēja nosargāt vietu Francijas augstākajā līgā. Latvijas basketbolists regulārajā sezonā 30 mačos vidēji izcēlās ar 11,1 punktu un 3,5 rezultatīvām piespēlēm, bet pēc spēka otrās līgas izslēgšanas turnīra septiņās spēlēs caurmērā guva 11,7 punktus un iekrāja 3,7 rezultatīvas piespēles.
Pirms tam Zoriks vienu sezonu spēlēja Turcijas čempionāta vienībā Izmiras "Petkim Spor", kurai pievienojās pēc trīs sezonām Latvijas komandā "VEF Rīga". Portāls Sportacentrs.com vēsta, ka 27 gadus vecais Zoriks karjeru turpinās kādā no Itālijas A sērijas komandām.