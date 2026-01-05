Krievi sūdzējušies SOK par liegumu piedalīties Siguldas kamaniņu sporta posmā
Latvijas Kamaniņu sporta federācijas prezidents Klāvs Vasks norādījis, ka par iekļaušanu Latvijas "melnajā saraksta" Krievijas Olimpiskā federācija un valsts kamaniņu sporta federācija rakstījusi sūdzības Starptautiskajai Olimpiskajai komitejai.
Jau ziņots, ka Latvijas Ārlietu ministre Baiba Braže paziņoja par 14 Krievijas sportistu iekļaušanu Latvijai nevēlamo personu sarakstā, tādā veidā liedzot iebraukšanu valstī. Lēmums tika pieņemts saistībā ar no 2. līdz 4. janvārim notikušo Pasaules kausa posmu kamaniņu sportā Siguldā, kas pie reizes bija olimpiskā kvalifikācija.
Pēc Sporta arbitrāžas tiesas lēmuma seši krievu sportisti ieguva neitrālo atlētu statusu (vēlāk trīs to zaudēja), kas tādā veidā ļāva tiem teorētiski piedalīties sacensībās. Ar krievu sportistu iekļaušanu nevēlamo personu sarakstā tika liegta to dalība sacensībās, jo tie nevarēja ieceļot Latvijā.
Krievijas medijos Latvijas puses lēmumu paspēja kritizēt tās kamaniņu sporta federācijas prezidente Natālija Gārta. "Man šķiet, ka sportam jāvirzās uz objektivitāti, cieņu pret cilvēku un vienlīdzīgu attieksmi, neatkarīgi no viņa izcelsmes un valsts piederības. Šis konkrētais lēmums, ko mums atsūtīja Latvijas Kamaniņu sporta federācija, rada bīstamu precedentua. Šodien tas var attiekties uz mums, bet rīt uz kādu citu. Tāpēc to nevajadzētu ignorēt," viņa teica ziņu aģentūrai TASS.
Siguldas posma laikā sarunā ar mediju LSM.lv Latvijas Kamaniņu sporta federācijas prezidents Klāvs Vasks atklāja, ka gan krievu kamaniņu sporta federācija, gan Krievijas Olimpiskā komiteja par notikušo rakstījusi sūdzības Starptautiskajai Olimpiskajai komitejai, taču apšaubīja, vai sekos kādas juridiskas sekas. "Jāņem vērā, ka Krievijas Olimpiskā komiteja ir nosankcionēta no SOK puses. Līdz ar to juridiskais statuss šādām sūdzībām nav līdz galam saprotams."
"Process nebija caurspīdīgs, ar vairākām pārsūdzībām attiecībā uz neitralitātes statusu. Valsts drošības nolūkos nācās šo sportistus nepielaist sacensībām. Tas gan ir valsts kompetento iestāžu lēmums," par pieņemto lēmumu plašāk teica Vasks.
Latvijas sportistiem gan mājas posms neizdevās ļoti sekmīgs. Pie medaļām tika divnieki Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts un Mārtiņš Bots/Roberts Plūme. Pirmie izcīnīja savu debijas uzvaru Pasaules kausa apritē, bet otrs divnieks palika trešais. Vēl Siguldas posmā Latvijas komandu stafete ierindojās otrajā vietā, piekāpjoties tikai Austrijai. Citās disciplīnās labāko trijniekā latvieši neiekļuva.