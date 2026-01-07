Olimpiskais čempions Nauris Miezis karjeru turpinās basketbolam ļoti eksotiskā valstī
Mongolijas 3x3 basketbola komanda "Ulaanbaatar MMC Energy" paziņojusi, ka tās rindas papildinājis Tokijas olimpisko spēļu čempions Nauris Miezis, kurš pēdējos gados profesionālo karjeru pavadīja Ķīnā.
Mongolijas galvaspilsētā Ulanbatorā bāzētā "MMC Energy" komanda dibināta 2017. gadā un tā spēlē 3x3 augstākā līmeņa turnīros. Šobrīd FIBA 3x3 komandu rangā vienība ieņem augsto 15. vietu.
Mongolijā, kur klasiskais basketbols nav tajā pašā augstākajā līmenī, 3x3 basketbolu atradusi kā nišu, kurā attīstīties. 3x3 basketbols Mongolija kotējas gana augstu. Valsts jau vairākus gadus tieši šo basketbola paveidu, kuram nav nepieciešami tik daudz augsta līmeņa spēlētāji, noteikusi par savu prioritāti. Praktiski visas Mongolijas izlases ir konkurētspējīgas pasaules līmenī, ko apliecina sieviešu valstsvienības izcīnītais sudrabs pagājušā gada Pasaules kausā, kas norisinājās viņu galvaspilsētā Ulanbatorā. Zīmīgi, ka ceturtdaļfinālā tika pārspētas ASV basketbolistes, kas tiek uzskatīts par 3x3 basketbola vienu no visu laiku lielākajiem pārsteigumiem.
Kombinētajā 3x3 rangā Mongolija atrodas augstāk gan par Latviju, gan Lietuvu - septītajā vietā. Lietuva ir astotā, bet Latvija - devītā. Vīriešu rangā Mongolija noslēdz labāko desmitnieku, šo pašu vietu ieņemot arī dāmu rangā.
Pēc izcīnītā zelta Tokijas olimpiskajās spēlēs 2021. gadā Nauris Miezis, līdzīgi daudziem citiem latviešiem, profesionālo 3x3 basketbolista karjeru turpināja Ķīnā, pārstāvot "Chongming" komandu.
Tagad viņš kļuvis par pirmo 3x3 latvieti, kurš pārstāvēs komandu no Mongolijas. 34 gadus vecais sportists, kurš pirms pāris gadiem bija līderos 3x3 basketbolistu rangā, šobrīd tajā ieņem 59. vietu. Bez olimpiskā zelta Miezim zelts un trīs sudrabi Eiropas kausā, kā arī sudrabs un bronza Pasaules kausā.
Jaunās 3x3 Pasaules tūres sacensības sāksies no aprīļa beigām Japānā. Pagājušajā sezonā "MMC Energy" komandu veidoja tikai Mongolijā dzimušie 3x3 basketbolisti, bet gadu iepriekš strauju progresu palīdzēja sasniegt kanādiešu veterāns spēlējošais treneris Stīvs Sers.