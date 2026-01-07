Kitija Laksa nespēj trāpīt metienus, bet tāpat trešo reizi karjerā izcīna Itālijas kausu
foto: ZUMAPRESS.com
Latvijas sieviešu basketbola izlases līdere Kitija Laksa.
Basketbols

Kitija Laksa nespēj trāpīt metienus, bet tāpat trešo reizi karjerā izcīna Itālijas kausu

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Latvijas basketboliste Kitija Laksa otrdien ar Skio "Famila" komandu izcīnīja Itālijas kausu basketbolā.

Kitija Laksa nespēj trāpīt metienus, bet tāpat tre...

Finālspēlē Skio basketbolistes ar rezultātu 79:72 (14:28, 22:23, 20:12, 23:19) uzvarēja turnīra saimnieci Tortonas "Derthona".

Laksa nepilnās 28 minūtēs guva divus punktus, jo realizēja abus soda metienus, taču neviens no desmit metieniem no spēles - seši divpunktu metieni un četri tālmetieni - nebija precīzi. Latviete arī izcīnīja četras atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, vienreiz kļūdījās, pārtvēra divas bumbas, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja četras piezīmes un tika pie pozitīva +/- rādītāja (+5).

Uzvarētājām ar 21 punktu izcēlās Čečilja Dzandalazīni.

Laksa Itālijas kausu basketbolā izcīnījusi trīs reizes karjerā.

Citi šobrīd lasa