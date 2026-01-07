Latvijas sieviešu basketbola izlases līdere Kitija Laksa.
Kitija Laksa nespēj trāpīt metienus, bet tāpat trešo reizi karjerā izcīna Itālijas kausu
Latvijas basketboliste Kitija Laksa otrdien ar Skio "Famila" komandu izcīnīja Itālijas kausu basketbolā.
Finālspēlē Skio basketbolistes ar rezultātu 79:72 (14:28, 22:23, 20:12, 23:19) uzvarēja turnīra saimnieci Tortonas "Derthona".
Laksa nepilnās 28 minūtēs guva divus punktus, jo realizēja abus soda metienus, taču neviens no desmit metieniem no spēles - seši divpunktu metieni un četri tālmetieni - nebija precīzi. Latviete arī izcīnīja četras atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, vienreiz kļūdījās, pārtvēra divas bumbas, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja četras piezīmes un tika pie pozitīva +/- rādītāja (+5).
Uzvarētājām ar 21 punktu izcēlās Čečilja Dzandalazīni.
Laksa Itālijas kausu basketbolā izcīnījusi trīs reizes karjerā.