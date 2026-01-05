Ilggadējs futbola komandu ārsts Viktors Simanovičs aizsaukts viņsaulē.
Futbols
Šodien 22:04
Mūžībā devies ilggadējais Latvijas jaunatnes izlašu un futbola klubu ārsts Viktors Simanovičs
Mūžībā devies ilggadējais Latvijas jaunatnes izlašu un futbola klubu ārsts Viktors Simanovičs, liecina Latvijas futbola federācijas paziņojums.
Simanovičs bija pieredzējis speciālists, kurš savas karjeras laikā strādājis gan ar dažādiem Latvijas futbola klubiem, gan ar Latvijas jaunatnes izlasēm, rūpējoties par jauno futbolistu veselību.
Par sēru vēsti sociālajos tīklos paziņojis arī sporta klubs "Super Nova", kura ārsts Simanovičs bija. "Komandas vārdā izsakām visdziļāko līdzjūtību Viktora ģimenei, tuviniekiem un draugiem," teikts kluba izplatītajā paziņojumā.
Līdzjūtību tuviniekiem izteikusi arī plašāka futbola sabiedrība.