Mūžībā devies Slavas zāles iemītnieks un vārtsargu rekordists NHL Glens Hols
Trešdien 94 gadu vecumā miris bijušais Nacionālās hokeja līgas (NHL) vārtsargs Glens Hols, kurš ir rekordists pēc kārtas aizvadītajās spēlēs, ziņo līga.
Savas NHL karjeras laikā Hols no 1955. gada līdz 1963. gadam pēc kārtas aizvadīja 502 regulārā čempionāta mačus, un šis vārtsargu rekords tiek uzskatīts par nepārspējamu. Kopā ar Stenlija kausa izcīņas spēlēm viņa rekords ir 552 mači pēc kārtas. Tuvākajam sekotājam Alekam Konelam laika posmā no 1924. līdz 1930. gadam bija 257 spēles pēc kārtas.
Hols, kura iesauka bija "Mr. Goalie" (Misters Vārtsargs), NHL debitēja 1952./1953. gada sezonā Detroitas "Red Wings" rindās, bet pilnvērtīgi līgā sāka spēlēt divas sezonas vēlāk. Spēlētāja karjeru viņš noslēdza pēc 1970./1971. gada sezonas. Hols bija viens no pirmajiem vārtsargiem, kurš savu spēlē iekļāva "tauriņstilu".
"Red Wings", Čikāgas "Blackhawks" un Sentluisas "Blues" klubu rindās Hols kopumā aizvadīja 906 spēles, izcīnot 407 uzvaras, no kurām 84 bija "sausās". Par Stenlija kausa ieguvēju Hols kļuva vienu reizi, palīdzot čempiontitulu izcīnīt "Blackhawks" komandai 1961. gadā. Trīs reizes viņš tika atzīts par līgas labāko vārtsargu, reizi saņēma Kona Smaita balvu kā Stenlija kausa MVP, kā arī septiņas reizes piedalījās "All Star" spēlēs.
1975. gadā Hols tika iekļauts Hokeja slavas zālē Toronto.