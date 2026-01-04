Taisons Fjūrijs atgriežas jau sesto reizi, sapņojot par atmaksu Usikam
Bijušais smagsvara pasaules čempions Taisons Fjūrijs ir paziņojis par atgriešanos profesionālajā boksā. Šī ir jau sestā reize, kad viņa pasludinātā aiziešana pensijā izrādījusies maldinoša.
37 gadus vecais brits pēdējo reizi ringā kāpa 2024. gada decembrī, kad revanša cīņā otro reizi zaudēja ukrainim Oleksandram Usikam, un mēnesi vēlāk Fjūrijs paziņoja par savu aiziešanu no boksa.
Pēdējo nedēļu laikā minējumi par viņa atgriešanos pastiprinājās pēc tam, kad Fjūrijs sociālajos tīklos dalījās ar video, kurā viņš trenējas Taizemē kopā ar Dienvidāfrikas bokseri Kevinu Lerenu.
Savukārt svētdien sociālajā tīklā “Instagram” Fjūrijs atklāti paziņoja par atgriešanos: “Kādu laiku biju prom, bet tagad esmu atpakaļ. 37 gadus vecs un joprojām situ. Nav nekā labāka, kā sist vīriešiem pa seju un saņemt par to samaksu.”
Par profesionālās karjeras beigšanu Fjūrijs jau bija paziņojis piecas reizes. Pirmo reizi viņš paziņoja par “1000000% drošo aiziešanu” jau 2013. gada 20. novembrī, taču šī garantija darbojās tikai līdz nākamā gada 24. janvārim, kad tika paziņots par viņa nākamo cīņu. Pēc 2015. gada sensacionālās uzvaras pār Vladimiru Kličko, iegūstot WBA, IBF, WBO, IBO un “The Ring” titulus, Fjūrijs atteicās cīnīties revanša mačā un 2016. gada 3. oktobrī paziņoja par aiziešanu, par iemeslu norādot depresiju pēc kokaīna lietošanas testa izgāšanās un mentālās veselības pasliktināšanos, tiesa, jau pēc dažām stundām sociālajā vietnē “Twitter” paziņojot par palikšanu. Tā arī ringā nedevies viņš trešo reizi paziņoja par aiziešanu 2017. gada 1. augustā, bet 2018. gadā viņš paziņoja par atgriešanos ringā, un pēc slavenās triloģijas ar amerikāni Deontaju Vailderu izcīnot WBC un “The Ring” čempiona titulus.
Pēc uzvaras pār Dilianu Vaitu Fjūrijs 2022. gada 23. aprīlī paziņoja par ceturto aiziešanu no ringa, jo esot “sasniedzis visu, ko gribēju sasniegt”, taču jau oktobrī atgriezās “triloģijai” ar Dereku Čisoru. Pēc trešās uzvaras pār Čisoru 2022. gada 20. oktobrī viņš, rupji lamājoties, izaicināja aiz ringa stāvošo Oleksandru Usiku. Pret ukraini ciešot vienīgos zaudējumus savā karjerā — gan cīņā par neapstrīdamā pasaules čempiona titulu, gan revanša cīņā — Fjūrijs 2025. gada 13. janvārī piekto reizi paziņoja par karjeras beigšanu, žēlojoties par tiesnešu “izkrāptajām” uzvarām. Arī esot “pensijā” Fjūrijs mēdza runāt par alkām ringā atmaksāt Usikam.
Tiesa, absolūtais vairākums boksa fanu kategoriski negatīvi izteikušies par teorētisko Fjūrija un Usika “triloģiju”, uzskatot, ka ukrainis pārliecinoši uzvarēja abās iepriekšējās cīņās. Pats Usiks izteicies, ka vēlētos cīnīties ar Vailderu.
“Queensberry” promoters Frenks Vorens jau bija izteicies, ka prognozē Fjūrija atgriešanos. Medijos vēsta, ka Saūda Arābijas boksa šovu organizators Turki Alalšihs bija iecerējis Fjūrija cīņu ar citu bijušo britu smagsvara čempionu Entoniju Džošua, kurš pēc jūtūbera Džeika Pola nokautēšanas decembrī jau izteica gatavību cīņai ar Fjūriju. Tiesa, 29. decembrī Džošua guva traumas autoavārijā Nigērijā, kurā dzīvību zaudēja divi viņam tuvi draugi.