Šveice olimpiskajā hokeja izlasē iekļauj desmit NHL spēlētājus
Šveices hokeja izlases sastāvā dalībai šī gada Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs iekļauti desmit spēlētāji no Nacionālās hokeja līgas (NHL).
Šveices izlases rindās no NHL klubiem būs viens vārtsargs, trīs aizsargi un seši uzbrucēji, bet pārējie 15 spēlētāji ir no pašmāju spēcīgākās līgas. No šosezon NHL spēlējušajiem šveiciešiem sastāvā nav iekļauts tikai 21 gadu vecais Dalasas "Stars" aizsargs Leons Bihsels, kurš guvis traumu. Visi Šveices NHL laukuma spēlētāji laukumā šosezon jau devušies vismaz 30 mačos, bet vārtsargs jau pārsniedzis 20 aizvadīto spēļu robežu.
Šveices izlase olimpiskajās spēlēs A grupā tiksies Kanādu, Čehiju un Franciju. Olimpisko spēļu hokeja turnīrā būs trīs grupas. Vēl B grupā cīnīsies Somija, Zviedrija, Slovākija un Itālija, bet C grupā spēkiem mērosies Latvija, ASV, Vācija un Dānija.
Katras grupas uzvarētāja un labākā no otrās vietas ieguvējām uzreiz kvalificēsies ceturtdaļfinālam, bet pārējās vienības cīnīsies astotdaļfinālā. Olimpiskais vīriešu hokeja turnīrs norisināsies no 11. līdz 22. februārim.
Šveices izlases sastāvs dalībai 2026. gada Olimpiādē:
vārtsargi - Reto Berra ("Fribourg-Gotteron"), Leonardo Dženoni ("Zug"), Akira Šmids (Vegasas "Golden Knights", NHL);
aizsargi - Tims Berni (Ženēvas "Servette"), Mihaels Fora ("Davos"), Andrea Grauzers ("Fribourg-Gotteron"), Romāns Josi (Nešvilas "Predators", NHL), Dīns Kukans, Kristiāns Marti (abi - Cīrihes "Lions"), Janiss Mozers (Tampabejas "Lightning"), Jonass Zīgentālers (Ņūdžersijas "Devils", NHL);
uzbrucēji - Svens Andrigeto, Denis Malgins (abi - Cīrihes "Lions"), Kristofs Bertšijs, Zandro Šmids (abi - "Fribourg-Gotteron"), Kevins Fiala (Losandželosas "Kings", NHL), Niko Hišīrs, Timo Maiers (abi - Ņūdžersijas "Devils", NHL), Kens Jēgers, Damjans Riats (abi - "Lausanne", Šveice), Simons Knaks ("Davos"), Filips Kurašovs (Sanhosē "Sharks", NHL), Nino Nīderraiters (Vinipegas "Jets", NHL), Piuss Zuters (Sentluisas "Blues", NHL), Kalvins Tirkaufs ("Lugano").