Zināms, kuri trīs sporta skolotāji cīnīsies par “Gada sporta skolotājs 2025” titulu
Izglītības un zinātnes ministrija ir noslēgusi konkursa “Gada sporta skolotājs 2025” pirmo atlases posmu un nominē trīs pedagogus, kuru profesionālais sniegums, radošums un ieguldījums bērnu fiziskajā attīstībā un veselīgā dzīvesveida veicināšanā ir atzīts par izcilu.
Nominācijai un IZM Pateicības rakstiem izvirzīti:
• Diāna Kuzina, Rīgas 5. pamatskolas attīstības centra sporta skolotāja;
• Arvis Sprude, Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskolas sporta skolotājs;
• Ginta Šenfelde, Mārupes novada pašvaldības Salas sākumskolas sporta skolotāja.
Šie trīs pedagogi ir iekļuvuši konkursa finālā un pārstāvēs sporta pedagogus augstākajā un prestižākajā Latvijas sporta gada apbalvošanas pasākumā.
Konkurss “Gada sporta skolotājs” Latvijā notiek jau vairāk nekā divdesmit gadus un kļuvis par vienu no svarīgākajiem notikumiem sporta pedagoģijas jomā. Tā mērķis ir celt sporta skolotāju prestižu un izcelt pedagogu, kura darbs veicina bērnu fizisko, emocionālo un sociālo attīstību, kā arī aktīva dzīvesveida iedvesmošanu.
Konkursa uzvarētāja godināšana notiks pasākumā “Trīs Zvaigžņu balva sportā 2025”, kas norisināsies 2026. gada 7. janvārī. Trīs Zvaigžņu balva ir Latvijas sporta gada augstākais novērtējuma pasākums, kur pulcējas sporta sabiedrība un tiek godināti spilgtākie sasniegumi un iedvesmojošākie sporta darbinieki.
Izvirzītie pedagogi
Diāna Kuzina no Rīgas 5. pamatskolas attīstības centra
Diāna Kuzina strādā ar skolēniem ar ļoti dažādām speciālajām vajadzībām, pielāgojot nodarbības katra bērna individuālajām spējām un iespējām. Viņas pieeju raksturo iekļaujoša vide, augsta profesionālā kompetence un spējas motivēt ikvienu skolēnu.
Diāna regulāri papildina zināšanas gan Latvijā, gan ārvalstīs, piedaloties semināros un projektos, tostarp Erasmus+ programmas projektos. Viņas iniciatīva nodrošina regulāras peldēšanas nodarbības skolēniem Daugavas sporta nama peldbaseinā septiņu gadu garumā.
Kolēģu vērtējums: “Diānai nav svešu bērnu – viņa ikvienam atrod laiku un pieeju.”
Arvis Sprude no Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskolas
Arvis Sprude pedagoģiskajā darbā uzsver katra skolēna individuālo attīstību. Viņš izstrādā individuālus attīstošus vingrojumu kompleksus un vada individuālās nodarbības bērniem ar īpašajām vajadzībām, nodrošinot viņiem atbilstošu izaicinājumu un progresu.
Arvis arī aktīvi strādā kā klases audzinātājs, kurš ar savu personīgo piemēru motivē skolēnus sasniegt izvirzītos mērķus gan sportā, gan citās dzīves jomās.
Ginta Šenfelde no Salas sākumskolas Mārupes novadā
Ginta Šenfelde ir skolotāja, kuras ieguldījums jauniešu un kopienas aktīva dzīvesveida veicināšanā ir nozīmīgs ne tikai savā izglītības iestādē, bet arī plašākā lokā. Viņa ne tikai pilnveido savas zināšanas specializētos kursos, bet arī dalās pieredzē ar kolēģiem un iedvesmo citus pedagogus.
Salas sākumskolas direktore Nensija Priedīte par Gintu saka: “Ar savu nesavtīgo ieguldījumu Salas sākumskolā Ginta veicina fizisko aktivitāšu nozīmi, kas ir iedvesmojošs piemērs visā Latvijā.”
Konkursā “Gada sporta skolotājs 2025” pieteikumus varēja iesniegt vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības iestāžu direktori vai direktoru vietnieki mācību darbā, kā arī paši sporta skolotāji. Pretendentus konkursā vērtēja komisija, kuras sastāvā darbojās gan Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta eksperti, gan Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pārstāvji.