Valters Kreišs un Anete Sietiņa atzīti par 2025. gada labākajiem vieglatlētiem
Latvijas vieglatlētikas savienības (LVS) balvas kā labākie 2025. gada sportisti saņēma kārtslēcējs Valters Kreišs un šķēpmetēja Anete Sietiņa, vēsta federācija.
Kreišs par labāko vieglatlētu tika atzīts jau trešo gadu pēc kārtas, bet Sietiņai, kura šonedēļ saņēma arī "Trīs zvaigžņu balvu" kā 2025. gada Latvijas labākā sportiste, šī ir pirmā tāda balva. Pagājušajā gadā Kreišs laboja Latvijas rekordu kārtslēkšanā telpās, pārvarot 5,82 metru augstumā novietoto latiņu, bet Sietiņa pasaules čempionātā ar personīgo rekordu 64,64 metri izcīnīja sudraba medaļu. Iepriekš Sietiņu atzina par Gada sportisti "Trīs Zvaigžņu balvas" ceremonijā.
Kopumā LVS pasniedza balvas 15 nominācijās, tostarp vienu specbalvu un apbalvoja divus nominantus, kurus izraudzījās Eiropas Vieglatlētikas asociācija (EAA).
Par labākajiem U-18 sportistiem LVS nosauca Brendu Džilianu Apsīti, kura šo balvu saņema otro gadu pēc kārtas, un Emīlu Lambu, labākie U-20 konkurencē bija Adriana Krūzmane un Kristers Kudlis, labākie U-23 konkurencē bija Kreišs un Agate Caune, par gada treneri kļuva Gints Palameiks, "Gada vecmeistare" balvu saņēma Zinaīda Rācenāja, kamēr nominācijā "Gada vecmeistars" apbalvojumu saņēma Jānis Mankovskis. Savukārt par aizvadītā gada labāko sportisti taku skriešanā kļuva Anete Švilpe, bet "Gada sportista" titulu skriešanā garajās distancēs izpelnījās Ritvars Kalniņš.
Nominācijā "Mūža ieguldījums vieglatlētikā" balvu saņēma LVS goda prezidents Arnis Lagzdiņš, EAA treneru apbalvojumus saņēma Ludmila Olijara un Viktors Lācis, bet ar speciālo balvu tika godināta Dace Brakanska. Gadu iepriekš par labākajiem vieglatlētiem tika atzīti Keišs un sprintere Gunta Vaičule.