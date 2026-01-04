Ģērmane sasniedz visu laiku augstāko pozīciju neatkarīgās Latvijas kalnu slēpošanas vēsturē
Latvijas sportiste Dženifera Ģērmane svētdien Slovēnijā Pasaules kausā kalnu slēpošanā slaloma sacensībās izcīnīja septīto vietu, sasniedzot jaunu neatkarīgās Latvijas rekordu kalnu slēpošanā.
Ģērmane, kura pirmajā trasē sasniedza desmito labāko laiku, otro trasi sāka kā desmitā un finišā pēc iepriekš startējušajām sportistēm bija pirmā. No nākamajām deviņām konkurentēm Ģērmani divu braucienu summā pārspēja tikai sešas sportistes.
Abu braucienu summā uzvaru izcīnīja Šveices sportiste Kamilla Rasta, kura bija ātrākā abās trasēs un finišēja minūtē un 40,20 sekundēs.
Viņa par 0,14 sekundēm pārspēja iepriekšējās piecās slaloma sacensībās uzvarējušo amerikānieti Mikeilu Šifrinu, bet uzvarētājas tautiete Vendija Holdenere atpalika 1,83 sekundes un noslēdza labāko trijnieku.
Ģērmane otrajā trasē sasniedza dalīti labāko ceturto laiku un abu braucienu summā piekāpās uzvarētājai 2,56 sekundes.
Latvijas slēpotājas izcīnītā septītā vieta ir jauns rekords neatkarīgās Latvijas kalnu slēpošanā. Augstāk Pasaules kausa sacensībās PSRS laikā ir tikusi vien Ģērmanes mamma Ulla Lodziņa, vienu reizi izcīnot ceturto vietu.
Jau ziņots, ka pirmajā braucienā Liene Bondare jau trases augšdaļā pieļāva kļūdu un palika bez rezultāta.
Savās sezonas pirmajās sacensībās Ģērmane, atgriežoties Pasaules kausā pēc teju gadu ilgas pauzes, Somijā guva 21. vietu. Otrajās Pasaules kausa sacensībās latviete izcīnīja 14. pozīciju, bet nākamajās divās bija desmitā.
Bondare pirmajās sacensībās Somijā ieņēma 68. vietu, nākamajās nefinišēja, bet sezonas turpinājumā startēja zemāka līmeņa mačos. Eiropas kausā viņai neizdevās tikt pie otrā brauciena, bet FIS līmeņa sacensībās viņa bija otrajā desmitā.
2024./2025. gada sezonā Ģērmane Pasaules kausa posmos trīsreiz izcīnīja astoto vietu slalomā, bet finālsacensībās latviete ieņēma 14. vietu.
Ģērmane 2024. gada sākumā kļuva arī par pasaules junioru čempioni slalomā.