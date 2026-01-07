"Sliktākais darbs F-1!" Serhio Peress atklāj, kā ir būt Maksa Verstapena komandas biedram
Meksikāņu F-1 pilots Serhio Peress raidierakstā pie Osvaldo Travas skaidroja, kā bijis atrasties "Red Bull" komandā un strādāt kopā ar četrkārtējo pasaules čempionu, Maksu Verstapenu.
Peress par Verstapena komandas biedru bija no 2021. līdz 2024. gadam. 2023. gadā viņš pilotu kopvērtējumā ieņēma otro vietu, 2022. gadā bija trešais, bet pavisam neveiksmīga meksikāņu sportistam bija noslēdzošā, 2024. gada sezona. Peress ieņēma tikai astoto vietu pilotu kopvērtējumā, kā rezultātā vēlāk "Red Bull" lēma neturpināt sadarbību ar viņu. Pēc viena gada izlaišanas 2026. gadā Peress atgriezīsies Pirmajā formulā jaunpienācējas "Cadillac" sastāvā.
"Biju stiprākajā komandā, taču tajā atrasties nebija vienkārši. Būt Maksa Verstapena komandas biedram ir sliktākais darbs F-1, taču zināju, uz ko parakstos," pats Peress klāstīja raidierakstā pie Osvaldo Travas. Abu saruna tika ierakstīta jau 2025. gada novembrī, taču publiskota vien janvāra ievadā. ""Red Bull" visu laiku bija problēmas. Ja biju ātrāks par Verstapenu, tā kļuva par problēmu un izveidojās ļoti saspringta atmosfēra. Ja biju pārāk lēns un arī Makss nebija gana ātrs, tad visur komandā bija problēmas."
"Mums bija labākā komanda, taču diemžēl to izjauca. Varējām sportā dominēt desmit gadus, taču tas viss tika izjaukts," uzskata Peress. Jāmin, ka Peress bijis veiksmīgākais rezultātu ziņā komandas biedrs blakus Verstapenam, tāpat kā ilglaicīgākais. Blakus Verstapenam meksikānis aizvadīja veselus 90 posmus. Pašā "Red Bull" karjeras sākumā Verstapens pamazām izkonkurēja Danielu Rikjardo.
Citiem nemaz tik viegli blakus Nīderlandes sportistam nav klājies. 2025. gada sezonā īsa karjera "Red Bull" izvērtās Līamam Losonam (tikai trīs posmi), bet pēc sezonas beigām vieta vairs komandā neatradās japānim Jukam Cunodam. Iepriekš problēmas ar rezultātiem bijušas arī Pjēram Gaslī (tikai 12 posmi), viegli negāja arī Aleksam Albonam (nostartēja 26 sacensībās), un citiem.
F-1 2026. gada sezona sāksies 8. martā ar sacensībām Austrālijā. Sezonā plānoti 25 posmi. Ja līdz šim piedalījās desmit komandas, tad ar "Cadillac" pievienošanos būs 11 komandas un 22 piloti. Bez Serhio Peresa komandā startēs arī pieredzes bagātais soms Valteri Botass.