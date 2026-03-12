Orbāns žēlojas, kā Ukraina draud viņa bērniem, mazbērniem un publicē savu "satraukuma pilno" zvanu meitai
Kad līdz parlamenta vēlēšanām Ungārijā ir atlicis tikai viens mēnesis, pie varas jau 15 gadus esošais Kremlim draudzīgais premjerministrs Viktors Orbāns ne tikai aizvien agresīvāk runā un rīkojas pret Ukrainu, bet arī aizvien aktīvāk izrāda "cietēja" tēlu, stāstot, cik ļoti Ukraina apdraud gan viņu pašu, gan viņa ģimeni.
Vienā no pēdējām publikācijām soctīklos redzams noraizējies Orbāns, kas zvanot kādai no savām meitai un viņai stāsta, kā briesmīgie ukraiņi draud ne tikai viņam pašam, bet arī pārējiem ģimenes locekļiem. Orbānam ir pieci bērni. Video publicēts ar virsrakstu "Ukraiņi jau draud manai ģimenei, bērniem un mazbērniem. Visiem klājas labi, taču visam ir robežas!"
“Es esmu pārliecināts, ka jūs redzēsiet ziņās, ka ukraiņi ir draudējuši ne tikai man, bet arī jums,” viņš teica klausulē. “Maniem bērniem un mazbērniem... Mums ir jāņem tas nopietni, bet mums nevajag baidīties.”
Daži analītiķi uzskata, ka aizvien pieaugošā pret Ukrainu vērstā aģitācija rāda, ka Orbāns izmisīgi reaģē uz gaidāmo sakāvi 12. aprīļa vēlēšanās. Viņa partija “Fidesz” atpaliek no Tiszas ar 39% līdz 50% saskaņā ar jaunākās aptaujas rezultātiem, norāda BBC. Savukārt viņa valdība paziņojusi, ka Ukraina “neapstāsies ne pie kā”, lai novērstu Orbāna un viņa partijas uzvaru vēlēšanās — tiekot gatavoti fiziski uzbrukumi premjerministram un viņa ģimenei, kā arī uzbrukumi vai sabotāža galvenajos energoobjektos.
Nesen Orbāns solīja lietot spēku pret Ukrainu, lai to piespiestu atjaunot netraucētas Krievijas naftas piegādes. Uz Orbāna izteikumiem Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis reaģējis ar vāji slēptu mājienu “iedot viņa adresi” saviem karavīriem.
“Mēs uzvarēsim. Un mēs uzvarēsim ar spēku. Mums ir politiski un finanšu instrumenti, un ar tiem mēs piespiedīsim viņus bez nosacījumiem, un vēlams pēc iespējas ātrāk, atjaunot naftas cauruļvada “Družba” darbību,” paziņoja Orbāns. “Es vēlos skaidri pateikt, ka šeit mēs uzvarēsim, un mēs uzvarēsim ar spēku. Es neslēgšu nekādas vienošanās, nebūs nekādu kompromisu. Mēs viņus uzvarēsim. Mēs pārrausim naftas blokādi. Mēs piespiedīsim ukraiņus atjaunot piegādes. Nevis ar biznesu, nevis ar vienošanos, nevis ar kompromisu, bet ar spēku.”
Savukārt Zelenskis ceturtdien paziņoja, ka cer uz to, ka tiks izbeigta 90 miljardu eiro Eiropas Savienības aizdevuma Ukrainai bloķēšana, ko veic “viens cilvēks”, pretējā gadījumā viņš varētu nodot šīs personas adresi Ukrainas armijai, vēsta laikraksts “Kyiv Independent”. “Mēs ceram, ka viens cilvēks ES nebloķēs 90 miljardus eiro — vai vismaz tā pirmo daļu— lai Ukrainas karavīri saņemtu viņiem nepieciešamos ieročus,” paziņoja Zelenskis. “Pretējā gadījumā mēs vienkārši nodosim šīs personas adresi mūsu bruņotajiem spēkiem — mūsu puiši var viņam piezvanīt un parunāt ar viņu savā valodā.”
Naftasvads “Družba”, kas Krievijas jēlnaftu piegādā Kremļa uzticamākajām partnerēm ES un NATO Ungārijai un Slovākijai, nedarbojas kopš janvāra beigām, kad Krievijas raķešuzbrukumi sabojāja enerģētikas infrastruktūru Ukrainas rietumos, apgalvo Ukraina. Savukārt Ungārija un Slovākija apsūdz Ukrainu par tīšu tranzīta apturēšanu Krievijas sabiedrotajām.
23. februārī Ungārija uzlika veto ES 20. sankciju paketei pret Krieviju un arī bloķēja minēto aizdevumu. Par Ungārijas nostāju informēta persona laikrakstam “Kyiv Independent” norādīja, ka Orbāna valdība ir apņēmības pilna “norakt” jebkādu palīdzību Ukrainai līdz “Družbas” piegāžu atjaunošanai.
Savukārt marta sākumā Ungārija sagrāba septiņus Ukrainas "Oschadbank" bankas darbiniekus, kas no Austrijas "Raiffeisen" bankas uz Ukrainu pārvadāja 40 miljonus dolāru, 35 miljonus eiro un 9 kilogramus zelta. Kaut gan 6. martā tika ziņots, ka Ungārija nolēmusi šīs personas izraidīt, Ukrainas laikraksts "Jevropejskaja pravda" 12. martā apgalvoja, ka sagrābtos līdzekļus ungāri tā arī neesot atdevuši, kaut gan piekrituši atdot divas inkasatoru automašīnas.