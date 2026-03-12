Parādījusies satraucoša informācija par pašnāvnieka izraisīto briesmīgo autobusa ugunsgrēku Šveicē, kurā gāja bojā vismaz 6 cilvēki
Parādījušās pirmās ziņas par policijas izmeklēšanas gaitu sakarā ar tīši izraisīto briesmīgo autobusa ugunsgrēku Šveices pilsētā Kercerā, kurā dzīvību zaudēja vismaz seši, bet ievainojumus guva pieci cilvēki.
Traģēdija notika otrdienas vakarā ap plkst. 18.25 pēc vietējā laika (19.25 pēc Latvijas laika) Fribūras kantonā. Vairāku metru augstās liesmas ātri pārņēma pasažieru un pasta pārvadājumiem izmantoto autobusu, kas pilnībā sadega. Fribūras kantona prokuratūra paziņojusi, ka saņemtā informācija liecina par to, ka ugunsgrēku tīšām izraisīja kāds ap 60 gadus vecs “psiholoģiski nestabils” vīrietis, kurš ir bojā gājušo skaitā. Likumsargi noraidījuši terora akta versiju.
Policija pavēstījusi, ka šis vīrietis autobusā iekāpa ap plkst. 17.45 pēc vietējā laika Dīdingenē 17 kilometrus uz dienvidiem no Kerceras un pēc apmēram 40 minūtēm sevi aplēja ar benzīnu un aizdedzināja. Fribūras kantona prokurors Rafaēls Burkēns paziņoja, ka šis vīrietis bija no Bernes kantona un “marginalizētā un traumētā indivīda” ģimene nesen bija ziņojusi par viņa pazušanu.
Likumsargi norādījuši, ka traģēdijas upuri bija vecumā no 17 līdz 65 gadiem, bet sīkāku informāciju nesniedza.