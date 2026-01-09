Titulētais kalnu slēpotājs Marsels Hiršers nestartēs olimpiskajās spēlēs
Titulētais kalnu slēpotājs Marsels Hiršers nepiedalīsies nevienās sacensībās atlikušajā sezonas daļā, nestartējot arī šī gada Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs, piektdien pavēstīja sportists.
36 gadus vecais austrietis, kurš pašlaik pārstāv Nīderlandi, pagājušajā sezonā pēc piecu gadu pārtraukuma atgriezās sacensību apritē, taču jau pēc trīs aizvadītām sacensībām viņš iedzīvojās ceļgala krustenisko saišu plīsumā. Hiršers šosezon plānoja atgriezties sacensībās, taču augšstilba savainojuma dēļ viņam nācās vairākas nedēļas iztikt bez treniņiem.
"Ir daudz spekulāciju par to, vai es startēšu Pasaules kausā. Patiesība ir tāda, ka šobrīd tas nav iespējams. Mans ātrums nav Pasaules kausa līmenī," sociālajos tīklos pavēstīja Hiršers.
"Ja vēlos sacensties Pasaules kausā, tad gribu to darīt augstā līmenī, kas šobrīd nav iespējams. Tā iemesla dēļ šosezon nestartēšu un nepiedalīšos arī olimpiskajās spēlēs," viņš turpināja, piebilstot, ka cer atgriezties sacensību apritē nākamsezon.
Hiršers paziņoja par sportista karjeras beigām 2019. gadā, bet 2024. gada oktobrī atgriezās sacensību apritē, startējot Pasaules kausa pirmajā posmā Zeldenē, Austrijā. Iepriekš viņš pārstāvēja Austriju, bet kopš 2024. gada viņš sacensībās startēja kā Nīderlandes pārstāvis.
Ar Pasaules kausa posmos izcīnītām 67 uzvarām Hiršers ir otrais visu laiku panākumiem bagātākais kalnu slēpotājs vīriešu konkurencē. Savulaik 86 panākumus izcīnīja leģendārais zviedrs Ingemars Stēnmarks. Tāpat Hiršers ir izcīnījis divas olimpiskās zelta medaļas, septiņus pasaules čempiona titulus un astoņas uzvaras Pasaules kausa kopvērtējumā pēc kārtas (2012.-2019.).