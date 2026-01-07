Latvijas pretiniece olimpiskajās spēlēs Vācijas izlase pretī liks savas spožākās zvaigznes
Vācijas vīriešu hokeja izlase paziņojusi sastāvu 2026. gada ziemas olimpiskajām spēlēm Milānā un Kortīnā, kur vienā apakšgrupā būs jāspēkojas pret Latviju.
Latvija ar Vāciju C apakšgrupas spēli aizvadīs 14. februārī.
Sastāvā kā lielākā zvaigzne ir Edmontonas "Oilers" centra uzbrucējs Draizaitls šobrīd ir piektais rezultatīvākais NHL spēlētājs, šosezon 43 mačos gūstot 21 vārtus un atdodot 39 rezultatīvas piespēles. 2020. gadā viņu atzina par NHL vērtīgāko spēlētāju un tad viņš kļuva par visas līgas rezultatīvāko.
🇩🇪 German 2026 Olympic Winter Games roster is out!➡️— IIHF (@IIHFHockey) January 7, 2026
Athlete participation requires confirmation by their respective NOC.@deb_teams @olympics @nhl @nhlpa#Olympics #NHL #IIHF pic.twitter.com/D0ULSVEnBH
No pasaulē spēcīgākās līgas Vācijas izlasē būs arī vārtsargs Filips Grūbauers (Sietlas "Kraken"), aizsargs Morics Zaiders (Detroitas "Red Wings") un uzbrucēji Džons Džeisons Peterka (Jūtas "Mammoth"), Lūkass Raihels (Vankūveras "Canucks"), Džošua Samanskis ("Oilers"), Vojcehs Stahovjaks (Tampabejas "Lightning"), Tims Šticle (Otavas "Senators") un Niko Šturms (Minesotas "Wild").
Tas nozīmē, ka Vācijas izlases sastāvā NHL hokejistu būs vairāk nekā Latvijai, kurai varētu palīdzēt seši - Artūrs Šilovs, Elvis Merzļikins, Teodors Bļugers, Uvis Balinskis, Zemgus Girgensons un Rodrigo Ābols. Tiesa, vēl vairāki ir ar NHL līgumiem AHL.
Olimpisko spēļu hokeja turnīrā būs trīs grupas, katrā pa četrām komandām. Katras grupas uzvarētāja un labākā no otrās vietas ieguvējām uzreiz kvalificēsies ceturtdaļfinālam, bet pārējās vienības cīnīsies astotdaļfinālā. Olimpiskais vīriešu hokeja turnīrs norisināsies no 11. līdz 22. februārim.
Vācijas vīriešu hokeja izlases sastāvs:
vārtsargi - Maksimilians Francrebs (Manheimas "Adler", Vācija), Filips Grūbauers (Sietlas "Kraken", NHL), Matias Nīderbergers (Minhenes "Red Bull", Vācija);
aizsargi - Leons Gavanke, Lūkass Kēlble (abi - Manheimas "Adler", Vācija), Korbinjans Gaibels, Jonass Millers, Kai Vismans (visi - Berlīnes "Eisbaren", Vācija), Morics Millers (Ķelnes "Haie", Vācija), Morics Zaiders (Detroitas "Red Wings", NHL), Fābio Vāgners (Minhenes "Red Bull", Vācija);
uzbrucēji - Leons Draizaitls (Edmontonas "Oilers", NHL), Aleksandrs Ēls, Džastins Šics (abi - Manheimas "Adler", Vācija), Dominiks Kahūns ("Lausanne", Šveice), Marks Mihaeliss (Manheimas "Adler", Vācija), Džons Džeisons Peterka (Jūtas "Mammoth", NHL), Lūkass Raihels (Vankūveras "Canucks", NHL), Tobiass Rīders (Minhenes "Red Bull", Vācija), Džošua Samanskis (Edmontonas "Oilers", NHL), Vojcehs Stahovjaks (Tampabejas "Lightning", NHL), Tims Šticle (Otavas "Senators", NHL), Niko Šturms (Minesotas "Wild", NHL), Frederiks Tifelss (Berlīnes "Eisbaren", Vācija), Pārkers Tuomi (Ķelnes "Haie", Vācija).