VIDEO: sacensības biatlonā sākas ar piemiņas brīdi pēkšņi mirušajam norvēģu biatlonistam
Latvijas biatlonisti Renārs Birkentāls un Andrejs Rastorgujevs ceturtdien Vācijā Pasaules kausa ceturtajā posmā desmit kilometru sprintā izcīnīja attiecīgi 32. un 42. vietu un nodrošināja vietu iedzīšanā, bet Edgars Mise ierindojās 76. pozīcijā. Sacensības sākās ar klusuma brīdi, pieminot bojāgājušo Sīvertu Gutormu Bakenu.
Hvil i fred, Sivert. 🤍— International Biathlon Union (@biathlonworld) January 8, 2026
The start gate remains empty at the beginning of today's men sprint - and Bakken's teammates and friends hold bib 1 dedicated to him. 😔 pic.twitter.com/SMJsubGtgt
Jau ziņots, ka īsi pirms Ziemassvētkiem viesnīcas numuriņā atrasts miris tika 27 gadus vecais norvēģu biatlonists Sīverts Gutorms Bakens. Norvēģijas Biatlona federācija ziņoja, ka viņa līķis tika atrasts ar uzvilktu veiktspējas uzlabošanas treniņu sejas masku. Tā palielina elpošanas pretestību treniņa laikā, izmantojot vārstu un ierobežotu atveru sistēmu, lai ierobežotu gaisa plūsmu. Šī ierīce galvenokārt darbojas kā elpošanas muskuļu treniņa rīks, piespiežot diafragmu un starpribu muskuļus strādāt intensīvāk.
2026. gada pirmajās sacensībās Starptautiskā Biatlona savienība pieminēja pēkšņi mūžībā aizgājušo Bakenu. 10 kilometru sprints sākās ar piemiņas brīdi sportistam, nevienam trasē nedodoties ar pirmo numuru. Tas tika veltīts Bakena piemiņai. Uzreiz pēc tam ar otro numuru trasē devās latvietis Renārs Birkentāls.
Par sacensību uzvarētāju ar vienu soda apli kļuva Itālijas biatlonists Tomaso Džakomels, kurš distanci veica 25 minūtēs un 1,7 sekundēs. Viņš šo uzvaru veltīja Bakenam, kurš bija Džakomela labs draugs. Otrais finišā bija mājinieks Filips Navrats, kurš no uzvarētāja atpalika 12,7 sekundes, bet bronzu izcīnīja norvēģis Juhanness Dāle-Ševdāls, kurš līderim zaudēja 26,4 sekundes. Abi arī veica pa vienam soda aplim.
Tommy Giacomel wins on the day we honour and pay tribute to his close friend Sivert Bakken.— International Biathlon Union (@biathlonworld) January 8, 2026
As he told Johannes Dale-Skjevdal in the finish: "For Sivert" 🤍 pic.twitter.com/53zPwkvKnT
Renārs Birkentāls bija labākais no latviešiem. Viņš abās ugunslīnijās nopelnīja pa vienam soda aplim un uzvarētājam piekāpās minūti un 55,7 sekundes, tādējādi ieņemot vietu aiz labāko 30 vidus. Rastorgujevs šaušanā guļus aizvēra visus mērķus, bet otrajā šaušanā tika pie diviem soda apļiem un finišā zaudēja divas minūtes un astoņas sekundes. Rastorgujevs finišēja par desmit vietām zemāk nekā Birkentāls. Tikmēr Mise šaušanā guļus šāva precīzi, bet šaušanā stāvus nopelnīja trīs soda apļus un atpalika no uzvarētāja divas minūtes un 57,4 sekundes.
Sestdien iedzīšanā startēs 60 labāko rezultātu īpašnieki no 105 sprinta sacensību dalībniekiem. Pasaules kausa sacensībās šosezon ir deviņi posmi. Nākamais posms arī norisināsies Vācijā, Rūpoldingā, pēc kā būs posms Čehijas pilsētā Nove Mesto. No 8. līdz 21. februārim biatlonisti startēs olimpiskajās spēlēs Itālijā, bet martā notiks vēl trīs Pasaules kausa posmi Kontiolahti, Otepē un Holmenkollenā.