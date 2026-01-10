Ločmelis gūst vārtus uzvarētā AHL mačā
Latvijas hokejists Dans Ločmelis piektdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā guva vārtus un palīdzēja Providensas "Bruins" izcīnīt panākumu.
"Bruins" mājās ar 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) pārspēja Bridžportas "Islanders".
Ločmelis izcēlās ar precīzu metienu otrajā periodā un panāca neizšķirtu 1:1, gūstot savus ceturtos vārtus pēdējās trīs spēlēs. Viņš šajā mačā uz ledus pavadītajā laikā divas reizes meta pa pretinieku vārtiem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Latvijas uzbrucējs šosezon 31 spēlē guvis 31 vārtus un iekrājis deviņas rezultatīvas piespēles.
Citā spēlē Eduarda Tralmaka pārstāvētā Grenrepidsas "Griffins" savā laukumā ar 0:2 (0:0, 0:2, 0:0) piekāpās Teksasas "Stars". Tralmaks izpildīja divus metienus pa pretinieku vārtiem un tika pie neitrāla lietderības koeficienta.
"Griffins" ar 60 punktiem 33 spēlēs ir Rietumu konferences un visas līgas līdere, bet "Bruins" ar 49 punktiem 31 cīņā ieņem otro vietu Austrumu konferencē.
Upcoming Olympian Dan Locmelis gets his fourth goal in the last three games. Been a bright spot up front for the P-Bruins lately #NHLBruins pic.twitter.com/fOrOWXonQW— Robert Chalmers (@IvanIvanlvan) January 10, 2026