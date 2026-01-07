"Neesmu spēlētājs, kāds varu būt!" Kristaps Porziņģis komentē iespējamo aizmainīšanu no "Hawks"
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Atlantas "Hawks" basketbolists Kristaps Porziņģis plašāk izteicies par potenciālajām izmaiņām vienībā, ieskaitot paša aizmainīšanu.
Kristaps Porziņģis Atlantas "Hawks" nonāca 2025. gada vasarā trīs komandu maiņas darījumā no Bostonas "Celtics". Jau iepriekšējās sezonas beigās latvietim labāko sniegumu laukumā traucēja parādīt veselības problēmas - diagnosticētais posturālās ortostatiskās tahikardijas sindroms jeb POTS, kas izraisa strauju sirdsdarbības paātrināšanos, mainot ķermeņa stāvokli, piemēram, piecelšanās laikā.
Arī šajā sezonā Porziņģis nav spēlējis slimības dēļ, par ko gan viņš pats teicis, ka tā neesot saistīta ar minēto POTS. Nepieejamības un līguma situācijas dēļ (Porziņģim pēc šīs sezonas beidzas līgums) latvietis ir ierauts dažādās spekulācijās par aizmainīšanu jau līdz maiņas darījumu laika beigām februāra ievadā (5. februārī).
Vispirms gan jaunu komandu visdrīzāk atradīs pēdējo gadu "Hawks" vadošais basketbolists Trejs Jangs. Neapmierināts, ka vasarā klubs viņam nepiedāvāja jaunu līgumu (nākamā sezona ir spēlētāja opcija), Janga aģenti ar "Hawks" vadību sākuši pārrunas par maiņas varianta atrašanu. Scenāriji ir dažādi, tostarp nonākšanā līgas vienā no vājākajām komandām, Vašingtonas "Wizards". Ar Jangu laukumā "Hawks" zaudē vairāk nekā uzvar, tāpat arī ielaiž daudz.
🏀 Porzingis was the first Atlanta Hawks member who spoke about the possible Trae Young trade— Toni Canyameras (@Canyameridis71) January 7, 2026
“We love him here” pic.twitter.com/A2BZvr0MFE
"Godīgi sakot, nav man šeit daudz, ko komentēt," par Janga iespējamo pārcelšanos uz citu klubu teica Porziņģis. "Mums viņš šeit patīk. Kamēr esmu šeit bijis, Trejs ir bijis lielisks komandas biedrs. Kas īsti notiks, nevar paredzēt. Pieļauju, ka viņš darīs to, kas ir labāk personīgi pašam," turpināja latvietis, kurš neizvairījās no atbildes par savu iespējamo aizmainīšanu.
"Šobrīd uz sevi cenšos neuzlikt pārāk lielu spiedienu. Pavisam noteikti es nerādu tādu sniegumu, kādu varētu. Negribētu teikt, ka vispār nedodu nekādu rezultātu, taču neesmu tas spēlētājs, kāds varu būt. Tas viss saistīts ar veselību," secināja Porziņģis, kurš nesen kļuva par spēlēm bagātāko latvieti NBA. "Galvenā prioritāte ir atgūt veselību. Līdz ar to uz sevi nelieku kādu papildus spiedienu. Vēlos ar katru dienu kļūt veselāks un tad jau redzēs, kur beigās būšu. Tas arī būs mans nākamais solis."
Veselība ir ietekmējusi viņa pieejamību - Porziņģis piedalījies nedaudz mazāk kā pusē sezonas spēļu (16 no 38). Tajās viņš vidēji izcēlies ar 17,4 punktiem, 5,3 atlēkušajām bumbām un 2,8 rezultatīvajām piespēlēm. Metienus Porziņģis izpilda ar 46% precizitāti, tālmetienus grozā raidot ar 34,6% precizitāti. Vidēji gūto punktu ailē tas ir viņa otrs sliktākais veikums kopš debijas sezonas Ņujorkas "Knicks" sastāvā 2015./2016. gada sezonā (14,3 punkti). Savukārt izcīnīto bumbu zem groziem ziņā šī viņam ir statistiski sliktākā sezona.
Porziņģa prombūtnē sevi no labākās puses pierādījis Onjeka Okongvu, kurš 37 spēlēs vidēji izcēlies ar 16,2 punktiem un 7,8 atlēkušajām bumbām. Līdz šim baumās par aizmainīšanu kā viena no nākamajām pieturvietām minēta Goldensteitas "Warriors", kas jau iepriekš izrādījusi interesi par latvieti. Tāpat piedāvāti darījumi ar Porziņģa iesaisti Jaņņa Adetokunbo maiņas sakarā.