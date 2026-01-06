Daugaviņš, debitanti un NHL latvieši. Zināms Latvijas izlases sastāvs Milānas olimpiskajām spēlēm
Latvijas Hokeja federācija paziņojusi tos hokejistus, kuri pārstāvēs vīriešu izlasi 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs Milānā.
Jūnijā Latvijas Hokeja federācija (LHF) paziņoja pirmos sešus spēlētājus, kuri iekļauti izlases sastāvā dalībai 2026. gada Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpisko spēļu vīriešu hokeja turnīrā. Visi seši pieteiktie spēlētāji šosezon spēlēja pasaules spēcīgākajā čempionātā - Nacionālajā hokeja līgā (NHL). LHF sarakstā iekļāva divus vārtsargus - Elvi Merzļikinu (Kolumbusas "Blue Jackets") un Artūru Šilovu (Pitsburgas "Penguins"), aizsargu Uvi Balinski (Floridas "Panthers"), kā arī trīs uzbrucējus - Zemgu Girgensonu (Tampabejas "Lightning"), Teodoru Bļugeru (Vankūveras "Canucks"), Rodrigo Ābolu (Filadelfijas "Flyers").
🇱🇻 Team Latvia men’s roster for the 2026 Olympic Winter Games just dropped!➡️— IIHF (@IIHFHockey) January 6, 2026
Athlete participation requires confirmation by their respective NOC.@lhf_lv @olympics @nhl @nhlpa#Olympics #NHL #IIHF pic.twitter.com/EbcW17NxqB
Visi šie hokejisti arī atrodas gala sastāvā, ko 6. janvāra rīta izziņoja LHF. Vārtsargu trio vēl bez Šilova un Merzļikina veidos Kristers Gudļevskis, kurš nesen guva traumu. Aizsardzībā sastāvā iekļauts Alberts Šmits, kuram paredz augstu vietu 2026. gada Nacionālās hokeja līgas (NHL) draftā. Šmits nacionālajā izlasē debitēja Vācijas kausa izcīņā pagājušā gada novembrī, bet nesen bija viens no līderiem U-20 izlasē junioru hokeja čempionātā, piecās spēlēs gūstot vienus vārtus un izdarot četras rezultatīvās piespēles. Sastāvā atrodas arī aizsargs Kristiāns Rubīns, kurš vēl iepriekš guva rokas traumu un vēl tikai plāno janvāra laikā atgriezties ierindā Čehijas komandā "Plzen".
Uzbrukumā bez NHL hokejistiem sastāvā atrodas arī Amerikas hokeja līgā spēlējošie kā Dans Ločmelis, Eduards Tralmaks, Sandis Vilmanis, kā arī Ēriks Mateiko. Sastāvā iekļauts kapteinis Kaspars Daugaviņš, kā arī pieredzējušais Roberts Bukarts, kurš pēdējā laikā spēlē rezultatīvi Austrijā. Vēl no Eiropā spēlējošajiem sastāvā iekļauti Rūdolfs Balcers (nesen atgriezies no traumas), Mārtiņš Dzierkals, Oskars Batņa un Haralds Egle.
Jāmin, ka sastāvā vēl var notikt izmaiņas, ja kāds no hokejistiem nevarēs spēlēt savainojuma vai veselības likstu dēļ. Bez 25 izvēlētajiem hokejistiem (Latvijas gadījumā trīs vārtsargi, astoņi aizsargi, 14 uzbrucēji), ir iesniegts arī 35 rezervistu saraksts. No tā varēs izvēlēties hokejistus, ja, piemēram, kādam no izvēlētajiem nebūs iespējama dalība turnīrā. Tā, piemēram, joprojām traumēts NHL ir Teodors Bļugers, kurš "Canucks" rindās nospēlējis tikai divas spēles un joprojām nav atgriezies ierindā no savainojuma.
Pašlaik sastāvā nav iekļuvuši tādi hokejisti kā Anrī Ravinskis (aizvadīja lielisku 2025. gada pasaules čempionātu, pēc kā ieguva divvirziena līgumu Vankūveras "Canucks", AHL gan spēlējis maz - 18 spēlēs 1+1), Rihards Bukarts (tikai nesen ieguva līgumu Slovākijā), Miks Indrašis (arī neaizvada labāko sezonu), Deniss Smirnovs (bija rezultatīvs abos pārbaudes turnīros Vācijā un Slovākijā).
No sastāvā nosauktajiem spēlētājiem trīspadsmit jau ir startējuši olimpiskajās spēlēs, bet divpadsmit hokejistiem tā būs debija. Gatavošanos olimpiskajām spēlēm Milānā mūsu izlase uzsāks 2. februārī “Daugavas ledus hallē”. Tikmēr uz olimpiskajām spēlēm Latvijas nacionālā hokeja izlase dosies 5. februārī. Latvijas nacionālā hokeja izlase, gatavojoties 2026. gada Milānas un Kortīnas olimpiskajam hokejam turnīram, aizvadīs vienu treniņspēli Milānā, tiekoties ar Vāciju. Latvijas izlase Pekinas olimpisko turnīru atklās 12. februārī, kad tiksies ar ASV, divas dienās vēlāk spēkosies ar Vāciju, bet 15. februārī aizvadīs cīņu ar Dāniju.
Latvijas hokeja izlase piedalīsies septītajās olimpiskajās spēlēs un sestajās kopš neatkarības atgūšanas. Līdz šim labākais rezultāts sasniegts 2014. gadā Sočos, kad ar spēlēšanu ceturtdaļfinālā un Kanādas nervu pakutināšanu tika izcīnīta astotā vieta. Pirms četriem gadiem Pekinā Latvija ierindojās 11. pozīcijā.
Latvijas hokeja izlases sastāvs olimpiskajām spēlēm:
vārtsargi: Elvis Merzļikins (Kolumbusas "Blue Jackets", NHL), Artūrs Šilovs (Pitsburgas "Penguins", NHL), Kristers Gudļevskis ("Fischtown Pinguins", Vācija)
aizsargi: Oskars Cibuļskis (Herningas "Blue Fox", Dānija), Alberts Šmits ("Jukurit", Somija), Uvis Balinskis (Floridas "Panthers", NHL), Ralfs Freibergs (Vitkovices "Ridera", Čehija), Roberts Mamčics (Karlovi Vari "Energie", Čehija), Jānis Jaks (Karlovi Vari "Energie", Čehija), Kristaps Zīle (Libereces "Bili Tygre", Čehija), Kristiāns Rubīns (Plzeņas "Škoda", Čehija)
uzbrucēji: Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Dans Ločmelis (Providensas "Bruins", AHL), Kaspars Daugaviņš ("Huskies", Vācija-2), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Rodrigo Ābols (Filadelfijas "Flyers", NHL), Rūdolfs Balcers (Cīrihes "Lions", Šveice), Zemgus Girgensons (Tampabejas "Lightning", NHL), Eduards Tralmaks (Grandrapidas "Griffins", AHL), Teodors Bļugers (Vankūveras "Canucks"), Roberts Bukarts ("Pioneers", Austrija), Oskars Batņa ("Pelicans", Somija), Haralds Egle (Karlovi Vari "Energie", Čehija), Sandis Vilmanis (Šarlotas "Checkers", AHL), Ēriks Mateiko (Heršijas "Bears", AHL)