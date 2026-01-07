Saimons Jeitss par karjeras beigām bija domājis visai ilgi.
Šodien 17:05
Prestižā velobrauciena "Giro d'Italia" čempions Jeitss negaidīti paziņo par karjeras beigām
Lielbritānijas riteņbraucējs Saimons Jeitss, kurš pērn uzvarēja daudzdienu velobrauciena "Giro d'Italia" kopvērtējumā, trešdien paziņoja par karjeras beigām.
"Šis daudziem būs pārsteigums, bet tas nav viegls lēmums. Par to esmu domājis jau labu laiku, un jūtu, ka šis ir īstais brīdis, lai aizietu no sporta," "Visma-Lease a Bike" komandas paziņojumā citēts 33 gadus vecais riteņbraucējs.
Jeitss par "Giro d'Italia" uzvarētāju kopvērtējumā kļuva pagājušajā gadā. No lielajām tūrēm Jeitss uzvarēja arī 2018. gada "Vuelta a Espana" velobraucienā. 2023. gadā brits ieņēma ceturto vietu "Tour de France" kopvērtējumā. Francijas daudzdienās viņš 2017. gadā finišēja kā labākais jaunais riteņbraucējs. Karjeras laikā Jeitss uzvarējis arī "Tirreno-Adriatico" un Alpu tūres kopvērtējumā.
Profesionālajā tūrē startē arī viņa dvīņubrālis Edams Jeitss.