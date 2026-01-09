Ar 2022. gada olimpisko spēļu turnīra MVP priekšgalā. Slovākijas hokeja izlase nosauc sastāvu Milānai
Slovākijas hokeja izlases sastāvā dalībai šī gada Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs iekļauti septiņi spēlētāji no Nacionālās hokeja līgas (NHL).
No 25 sastāvā iekļautajiem hokejistiem deviņi spēlētāji pārstāv Ziemeļamerikas komandas, bet tikai viens ir Slovākijas spēcīgākās līgas kluba spēlētājs. Sastāvā vieta atvēlēta arī Kalgari "Flames" uzbrucējam Martinam Pospišilam, kurš šosezon savainojumu dēļ vēl nav spēlējis.
"Martins bija nozīmīgs spēlētājs 2024. gada pasaules čempionātā, un rūpīgi sekojam līdzi viņa situācijai. Viņa atgriešanās laukumā tika pārcelta vairākas reizes, taču zinu, ka tuvākajā laikā viņš jau varēs spēlēt, un aizvadīs pāris mačus pirms olimpiskajām spēlēm," norādīja Slovākijas izlases ģenerālmenedžeris Miroslavs Šatans.
Slovakia announced their men's roster for the 2026 Olympic Winter Games!🇸🇰👀— IIHF (@IIHFHockey) January 8, 2026
Athlete participation requires confirmation by their respective NOC.@hockeyslovakia @olympics @nhl @nhlpa#Olympics #NHL #IIHF pic.twitter.com/cfgwgkOKBH
Tāpat ierindā ir 2022. gadu ziemas olimpisko spēļu vērtīgākais hokejists Jurajs Slafkovskis, kurš palīdzēja slovākiem tikt pie pirmajām medaļām olimpisko spēļu turnīrā - bronzas. 2022. gada Nacionālās hokeja līgas (NHL) drafta pirmais numurs šīs sezonas 44 spēlēs "Canadiens" sastāvā guvis 16 vārtus un izdarījis 19 rezultatīvās piespēles.
Slovākija B grupā cīnīsies ar Somiju, Zviedriju un Itāliju. Olimpisko spēļu hokeja turnīrā būs trīs grupas. Vēl A grupā spēlēs Šveice, Kanāda, Čehija un Francija, bet C grupā spēkiem mērosies Latvija, ASV, Vācija un Dānija.
Katras grupas uzvarētāja un labākā no otrās vietas ieguvējām uzreiz kvalificēsies ceturtdaļfinālam, bet pārējās vienības cīnīsies astotdaļfinālā. Olimpiskais vīriešu hokeja turnīrs norisināsies no 11. līdz 22. februārim.
Slovākijas vīriešu hokeja izlases sastāvs:
vārtsargi - Adams Gajans ("University of Minnesota-Duluth", NCAA), Samuels Hlavajs (Aiovas "Wild", AHL), Stanislavs Škorvāneks (Hradeckrāloves "Mountfield", Čehija);
aizsargi - Peters Čerešņāks (Pardubices "Dynamo", Čehija), Eriks Černāks (Tampabejas "Lightning", NHL), Martins Fehervārijs (Vašingtonas "Capitals", NHL), Martins Gernāts (Jaroslavļas "Lokomotiv", KHL), Mihals Ivans (Liberecas "Bīlī Tygrži", Čehija), Patriks Kohs, Martins Marinčins (abi - Triņecas "Ocelārži", Čehija), Šimons Nemecs (Ņūdžersijas "Devils", NHL);
uzbrucēji - Peters Cehlāriks ("Leksands", Zviedrija), Dalibors Dvorskis (Sentluisas "Blues", NHL), Mareks Hrivīks (Vītkovices "Ridera", Čehija), Libors Hudāčeks (Tršinecas "Ocelārži", Čehija), Milošs Kelemens (Pardubices "Dynamo", Čehija), Adams Liška (Čerepovecas "Severstal", KHL), Olivers Okuljars (Šellefteo AIK, Zviedrija), Martins Pospišils (Kalgari "Flames", NHL), Pavols Regenda (Sanhosē "Sharks", NHL), Adams Ružička (Maskavas "Spartak", KHL), Jurajs Slafkovskis (Monreālas "Canadiens", NHL), Matušs Sukels (Litvīnovas "Verva", Čehija), Samuels Takāčs (Bratislavas "Slovan", Slovākija), Tomāšs Tatars ("Zug", Šveice).