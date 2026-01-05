VIDEO: Dans Ločmelis ar vēl vienu rezultatīvu sniegumu kļūst par AHL spēles pirmo zvaigzni
Latvijas uzbrucējs Dans Ločmelis svētdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā izcēlās ar gūtiem vārtiem un rezultatīvu piespēli, kaldinot Providensas "Bruins" komandas uzvaru.
THREE GOALS IN THE LAST THREE GAMES FOR DANS LOCMELIS‼️ pic.twitter.com/NBjd28lchn— Providence Bruins (@AHLBruins) January 4, 2026
"Bruins" mājās ar rezultātu 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) pārspēja Springfīldas "Thunderbirds". Ločmelis vārtus guva mača 14. minūtē, kad vairākumā ar metienu no kreisās puses raidīja nepiesegtajā vārtu stūrī. Tāpat viņš 71 sekundi pirms pamatlaika beigām asistēja komandas biedram uzvaru nesošajos vārtos.
Ločmelis, kurš tika atzīts par spēles pirmo zvaigzni, trīsreiz meta pa vārtiem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +1. No pēdējām četrām spēlēm trīs latvietim bijušas divu punktu spēles. Visā sezonā viņš 30 mačos guvis 12 vārtus un atdevis deviņas rezultatīvas piespēles.
Citā spēlē Ēriks Mateiko ar Hēršijas "Bears" mājās ar 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) uzvarēja Rokfordas "IceHogs". Mateiko statistikas ailēs atzīmējās ar pozitīvu lietderības koeficientu +1. "Bruins" ir vicelīdere Austrumu konferencē, kur "Bears" ieņem devīto vietu.