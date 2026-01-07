Lomažs turpina spīdēt un ar 33 punktiem labo savu rekordu Eirokausā; Kurucs uzlabo rezultativitātes rekordu Eirolīgā
Latvijas basketbolisti Rihards Lomažs un Rodions Kurucs trešdien Eiropas kausa un Eirolīgas spēlēs atstājuši savu zīmi, labojot personīgos rezultativitātes rekordus, neskatoties uz dažādiem komandu panākumiem.
Rihards Lomažs trešdien guva 33 punktus, labojot savu rezultativitātes rekordu ULEB Eirokausā, un palīdzēja Klaipēdas "Neptūnas" viesos ar 98:94 pārspēt Hamburgas "Towers". Latvijas basketbolists laukumā pavadīja 29 minūtes un 28 sekundes, realizēja sešus no deviņiem divpunktu metieniem, trīs no sešiem tālmetieniem un visus 12 soda metienus. Viņš arī izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, atdeva sešas rezultatīvas piespēles, pārtvēra vienu bumbu, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja sešas piezīmes un kopumā ieguva 36 efektivitātes koeficienta punktus, kas arī bija jauns personīgais rekords.
Pēdējās desmit Eirokausa spēlēs Lomažs katrā guvis vismaz 14 punktus, demonstrējot stabilu formu. Otrs rezultatīvākais viesu rindās bija Herisons Klīrijs ar 16 punktiem, bet Zeins Votermans guva 15 punktus. Mājiniekiem 32 punktus guva Ross Viljamss.
"Neptūnas" ar sešām uzvarām 13 mačos ieņem septīto vietu A grupā, aiz Mārča Šteinberga pārstāvētās Manrezas "Baxi", kas uzvarējusi septiņās spēlēs. Grupas labākās sešas komandas nodrošina vietu "play-off", pirmās divas vietas uzreiz iekļūst ceturtdaļfinālā, bet pārējās aizvada astotdaļfināla spēles.
Citā mačā Ainara Bagatska vadītā Vroclavas "Slask" mājās ar rezultātu 72:115 zaudēja Jeruzalemes "Hapoel".
Tikmēr Rodions Kurucs, pārstāvot Vitorijas "Baskonia", trešdien guva 13 punktus, labojot savu rezultativitātes rekordu Eirolīgā, bet komanda viesos zaudēja Minhenes "Bayern" ar 89:96. Kurucs laukumā pavadīja 22 minūtes un 27 sekundes, realizēja divus no pieciem divpunktu metieniem un trīs no četriem tālmetieniem, izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas (vairāk nekā jebkurš spēlētājs abās komandās), atdeva divas piespēles un ieguva 18 efektivitātes punktus.
Rolands Šmits guva astoņus punktus Stambulas "Anadolu Efes" mājas spēlē pret Parīzes "Paris" (79:84). Šmits laukumā pavadīja 18 minūtes un 35 sekundes, realizēja trīs no pieciem divpunktu metieniem, abus soda metienus, izcīnīja četras atlēkušās bumbas, atdeva divas piespēles un ieguva septiņus efektivitātes punktus.
Eirolīgā Vitorijas "Baskonia" ar sešām uzvarām 20 spēlēs ieņem 17. vietu, bet Minhenes "Bayern" ar septiņām uzvarām – 16. vietu. Tikmēr "Anadolu Efes" ar sešām uzvarām ieņem 18. pozīciju, bet Parīzes "Paris" ar septiņām uzvarām – 15. vietu.
Aizvadītajā sezonā Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs notika Abū Dabī, kur par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", finālā ar 81:70 pārspējot Francijas klubu "Monaco". Šosezon finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.