Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko.
Šodien 13:58
Ostapenko ar Sji izcīna Brisbenas "WTA 500" turnīra dubultspēļu titulu
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko pārī ar taivānieti Suveju Sji sestdien uzvarēja Brisbenas "WTA 500" turnīra dubultspēļu finālā, izcīnot sezonas pirmo titulu.
Turnīrā ar pirmo numuru izsētās Ostapenko/Sji finālā ar 6-2, 6-1 guva panākumu pār Kristinu Busku un Elenu Peresu no Austrālijas, kurām turnīrā bija ticis trešais numurs.
Par uzvaru turnīrā Ostapenko nopelnīja 500 WTA dubultspēļu ranga punktus, kas tiešsaistes rangā ļāvis pakāpties uz piekto vietu.
Jau ziņots, ka pirmajā kārtā Ostapenko/Sji ar rezultātu 6-1, 6-4 pārspēja austrālieti Olīviju Gadeki un slovākieti Terēzu Mihailovu, otrajā kārtā jeb ceturtdaļfinālā ar 6-1, 1-6, 10:6 uzvarēja austrālieti Priscillu Honu un čehieti Karolīnu Muhovu, bet pusfinālā ar 6-2, 6-4 pieveica Ukrainas duetu Ludmila Kičenoka/Nadja Kičenoka.
Brisbenas "WTA 500" turnīrs norisinās cietā seguma kortos.