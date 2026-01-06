VIDEO: itāļu klubs basketbola spēli pārvērš farsā, ko latviešu tiesnesis ātri vien aptur
Šodien rets gadījums tika vērots FIBA Čempionu līgas pārspēlē starp Holonas "Hapoel" un Trapani "Shark" vienībām. Otrajai, kurai ir nozīmīgas finanšu problēmas, uz spēli ieradās tikai piecu basketbolistu sastāvā, un mačs ātri vien beidzās.
Only two players for Trapani now pic.twitter.com/pCTgPnxMFJ— Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) January 6, 2026
Itālijas komandai, kurai netrūkst ambīciju, un kas labi sāka sezonu gan vietējā čempionātā (14 spēlēs desmit uzvaras), gan spēja sasniegt pārspēles Čempionu līgā, saņēmusi sodus (150 tūkstošus eiro Itālijā) par nenomaksātiem nodokļiem. Jauno 2025./2026. gada sezonu vienība uzsāka ar atņemtiem četriem punktiem, bet līdz šim tam atņemts vēl viens punkts.
Komandas īpašnieks Valerio Antonīni, kurš investējis krietnus līdzekļus arēnas "Pala Daidone" renovācijā, konkurētspējīgu sastāvu izveidē un pat vietējā TV kanāla iegādē, jau paziņojis, ka bez papildus sponsoriem basketbola un futbola komandas nespēs uzturēt. Viņš jau paziņojis, ka 2026. gadā ir atvērts pārrunām ar citiem uzņēmējiem, lai varētu komandu pārdot. Līdz ar to komandas spēlētāji un treneri sākuši meklēt izeju no vienības un darbu meklē citur. Ar skandālu komandu pameta treneris Jasmins Repeša, tāpat darbavietas sākuši aktīvi meklēt citi līderi.
Rezultātā šī vakara Čempionu līgas pārspēle pret Holonas "Hapoel" izvērtās par farsu. Lai arī līgas nolikums norāda, ka minimums spēlei jābūt pieteiktiem desmit basketbolistiem, "Shark" uz maču ieradās tikai ar pieciem basketbolistiem - Alesandro Kapeleti, Frančesko Martineli, Rikardo Rosato, Fabricio Pugliati un Luidži Pati. Pēdējam un Martineli šī kļuva par debijas spēli pieaugušo basketbolā.
Hapoel Holon-Trapani Sharks finisce prima del termine del primo quarto. I siciliani erano rimasti con un solo giocatore. Hanno lasciato il campo Rossato, Cappelletti e Pugliatti. Poi il quinto fallo di Patti. 38-5 dice il tabellone pic.twitter.com/kmCUi7jBst— Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) January 6, 2026
Mačs ilgi nenoritēja. Pēc nospēlētām piecām minūtēm Rosato, Kapeleti un Pugliati pameta laukumu un tādējādi laukumā palika vien divi basketbolisti. Situācija pasliktinājās, kad piekto personīgo piezīmi izpelnījās Pati. Jau mača astotajā minūtē tiesneši spēli apstādināja - tajā brīdī rezultāts bija 38:5 par labu Izraēlas klubam. Jāmin, ka viens no tiesnešiem bija latvietis Mārtiņš Kozlovskis.
Šī nav pirmā reize pēdējās nedēļās laikā, kad basketbola spēli ar "Shark" dalību aptur. Tā notika arī pēdējā nedēļas nogalē Itālijas līgā pret Boloņas "Virtus", Trapani klubam ieskaitot tehnisko zaudējumu ar 0:20. Trapani komanda dibināta 1964. gadā, bet tās nākotne šobrīd ir neskaidra.