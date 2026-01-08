VIDEO: Latvijas skeletonisti protestē pret krievu dalību sacensībās, IBSF draud un raksta sūdzību
Šodien, 8. janvārī, pirms Eiropas kausa sacensībām skeletonā Insbrukā pret agresorvalsts sportistu dalību protestēja Latvijas, Ukrainas un Zviedrijas skeletonisti, pret to vēršoties Starpautiskajai Bobsleja un skeletona federācijai (IBSF).
"Šodien esam Insbrukas ledus trasē, atbraukuši uz Eiropas kausa sacensībām, kurās piedalīsies arī Krievijas sportisti. Atnācām ar Ukrainas sportistiem protestēt pret to. Kamēr krievi nogalina Ukrainas civiliedzīvotājus, tas ir pilnīgi nepieņemami. Tāda ir Latvijas skeletona izlases nostāja un mana kā trenera nostāja," uzrunā video teica Latvijas skeletona izlases treneris Ivo Šteinbergs. Latvieši bija mainījuši plānus un devušies uz Eiropas kausa sacensībām, lai cīnītos par tikšanu uz olimpiskajām spēlēm.
Publicētajā video redzams, ka par protestu priecīgi nav Starptautiskās Bobsleja un federācijas (IBSF) pārstāvji. Viņi redzami neapmierināti par notiekošā filmēšanu, tāpat izteicās, ka sports nav jājauc ar politiku. Par visa filmēšanu ticis draudēts ar policijas saukšanu. Šteinbergs plakātu, kurā rakstīts "Krievi nogalina Ukrainas civiliedzīvotājus", plānoja izlikt uz sava auto skatloga, lai tas būtu redzams sacensību laikā. Arī par šo tēmu izvērtās karstas diskusijas.
Kā ziņo portāls LSM.lv, tad Starptautiskā Bobsleja un skeletona federācija (IBSF) Latvijas federācijai nosūtījusi oficiālu sūdzību par organizācijas ētikas kodeksa pārkāpumiem. LBSF ģenerālsekretāre Janika Judeika atturējās no plašākiem komentāriem šajā jautājumā.
Gan sievietēm, gan vīriešiem gaidāma veselu četru un trīs agresovalsts sportistu dalība. Treniņos redzams, ka dāmām uz starta devās Viktorija Fetela, Aļena Frolova, Poļina Kņazeva un Poļina Tjurina, kamēr vīriem - Ermejs Zikovs, Vladislavs Semeņovs un Daniils Romanovs. Semeņovs, piemēram, iekļauts Ukrainas sankciju sarakstā kā Krievijas armijas sporta kluba biedrs.
Pirms ziemas olimpiskajām spēlēm, kuras jau pēc mazāk nekā mēneša notiks Milānā un Kortīnā, pieaudzis krievu sportistu atgriešanās starptautisko sacensību apritē. To veicinājuši Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) rekomendācijas ļaut krieviem un baltkrieviem startēt neitrālo sportistu statusā olimpiskajās spēlēs un pat ļaut junioru un jauniešu vecumā tiem piedalīties zem savas valsts karoga. Tāpat talkā nākusi Sporta aribtrāžas tiesa, kas apmierinājusi krievu sportistu apelācijas kamaniņu sportā un slēpošanā.
Savukārt Starptautiskās Bobsleja un skeletona federācijas iekšienē vēl pagājušogad kongresā tika noraidīta Krievijas sportistu atgriešanās starptautiskajās bobsleja un skeletona sacensībās. Vēlāk IBSF Apelācijas tribunāls lika daļēji atcelt 2022. gada IBSF kongresa apstiprināto Krievijas sportistu aizliegumu piedalīties IBSF pasākumos.
Tribunāls nolēma, ka tas būs izpildāms tikai tiktāl, ciktāl tas aizliedz sacensties sportistiem, kuri neatbilst Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) individuālo neitrālo sportistu noteikumiem 2026. gada olimpiskajās spēlēs. Tajā pašā laikā IBSF Apelācijas tribunāls noraidīja Krievijas Bobsleja federācijas lūgumu nekavējoties atļaut tās sportistu dalību jebkurās IBSF sacensībās.
Pagājušā gada 12. decembrī, IBSF paziņoja, ka divām bobslejistēm, četrām skeletonistēm un trīs skeletonistiem piešķirs neitrālo atlētu statuss, kas tiem nekavējoties ļauj atgriezties starptautisko sacensību apritē. Tie ir Ļubova Černiha, Sofija Stepuškina, Viktorija Fetela, Aļena Frolova, Poļina Kņazeva, Daniils Romanovs, Vladislavs Semeņovs, Poļina Tjurina un Ermejs Zikovs. Tieši visi minētie skeletonisti, kuriem piešķīra neitrālo statusu, arī gatavojās startēt Eiropas kausā. Sacensības Insbrukā notiks piektdien, 9. janvārī.