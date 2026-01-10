Talantīgais uzbrucējs Sandis Vilmanis pirmo reizi izsaukts uz NHL
Sandis Vilmanis jau drīzumā varētu debitēt pēdējo divu sezonu Stenlija kausa ieguvēju rindās.
Talantīgais uzbrucējs Sandis Vilmanis pirmo reizi izsaukts uz NHL

Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis pirmo reizi izsaukts uz Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienību Floridas "Panthers", sestdien paziņoja "Panthers".

"Panthers", kuras rindās spēlē arī Uvis Balinskis, sestdien viesosies pie Otavas "Senators". Mačs sāksies naktī no sestdienas uz svētdienu plkst. 2 pēc Latvijas laika.

Vilmanis "Panthers" fārmklubā Amerikas Hokeja līgā (AHL) Šarlotas "Checkers" aizvada otro sezonu pēc kārtas, bet NHL vēl nav debitējis. Viņš šosezon 31 AHL spēlē izcēlies ar astoņiem gūtiem vārtiem un 11 rezultatīvām piespēlēm un ir starp rezultatīvākajiem komandas spēlētājiem.

"Panthers" ar 47 punktiem 43 spēlēs Austrumu konferences turnīra tabulā atrodas 12. pozīcijā.

Kā zināms, Sandis Vilmanis šonedēļ tika nosaukts kā Latvijas izlases dalībnieks gaidāmajās olimpiskajās spēlēs. Zīmīgi, ka Vilmanis pasaules čempionātos Latvijas hokeja izlases rindās vēl nav spēlējis. 

