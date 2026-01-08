"Rīgas zeļļu" saspēles vadītājs Juris Vītols
Basketbols
Šodien 19:58
Dienesta laikā "Rīgas zeļļu" saspēles vadītājs Juris Vītols varēs pārstāvēt armijas basketbola komandu
Latvijas basketbola kluba "Rīgas zeļļi" saspēles vadītājs Juris Vītols, kurš drīzumā sāks Valsts aizsardzības dienestu (VAD), tā laikā varēs pārstāvēt armijas basketbola komandu, aģentūrai LETA apstiprināja armijas vienības galvenais treneris Uvis Helmanis.
20 gadus vecais Vītols VAD sāks pēc tam, kad viņš bija viens no VAD izlozē izvēlētajiem iesaucamajiem.
Šajā sezonā Vītols 16 Latvijas-Igaunijas līgas spēlēs vidēji 16 minūtēs guvis 5,2 punktus un atdevis 2,8 rezultatīvas piespēles.
Kā aģentūrai LETA skaidroja Helmanis, Vītols komandā varēs iesaistīties pēc tam, kad būs izgājis visas nepieciešamās apmācības un sagatavošanu, kas jāiziet jauniesaucamajiem.
Helmaņa vadītā armijas basketbola komanda šobrīd spēlē Entuziastu basketbola līgā, kas ir ārpus Latvijas Basketbola līgu sistēmas.