Olivers Mūrnieks NCAA karjeru sāks Bostonas koledžas vienībā.
Latvijas hokejists Olivers Mūrnieks pievienosies Bostonas koledžas vienībai

Latvijas hokejists Olivers Mūrnieks Nacionālās koledžu sporta asociācijā (NCAA) spēlēs Bostonas koledžas "Eagles" vienībā, kas sacenšas NCAA spēcīgākajā divīzijā.

17 gadus vecais hokejists šobrīd pārstāv Kvebekas Junioru hokeja līgas (QMJHL) Sentdžonsas "Sea Dogs", un pēc karjeras noslēgšanas QMJHL viņš pievienosies Bostonas koledžas komandai.

Mūrnieks Ziemeļamerikā aizvada otro sezonu. Šosezon viņš "Sea Dogs" rindās 23 spēlēs izcēlies ar trīs gūtiem vārtiem un desmit rezultatīvām piespēlēm.

Viņš arī bija Latvijas izlases sastāvā šī gada pasaules U-20 čempionātā, kurā Latvijas valstsvienība ieņēma septīto vietu. Mūrnieks piecās cīņās guva vienus vārtus un trīs reizes rezultatīvi piespēlēja.

Bostonas koledžā mācījušies vairāki bijušie un pašreizējie Nacionālās hokeja līgas (NHL) hokejisti, bet šobrīd "Eagles" rindās spēlē 12 hokejisti, kuri jau ir izraudzīti iepriekšējos NHL draftos.

