"Sporta Avīzes" aptaujā 2025. gada labāko sportistu atzinību saņem Graudiņa ar Samoilovu
Pludmales volejbolistes Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova uzvarējušas tradicionālajā žurnāla "Sporta Avīze" ekspertu aptaujā par 2025. gada labākajiem Latvijas sportistiem, ziņo medijs.
Kas ir vērtīgāk – pasaules čempiona tituls pludmales volejbolā vai pasaules vicečempiona gods sporta karalienes vieglatlētikas disciplīnā? Šāds jautājums nomocīja lielu daļu no jubilejas 30. Sporta Avīzes 50 ekspertu aptaujas dalībniekiem. Tomēr galu galā viņi samērā pārliecinoši par labākajām Latvijas sportā 2025. gadā pasludināja pludmales volejbolistes Tīnu Graudiņu un Anastasiju Samoilovu, otrajā vietā atstājot šķēpmetēju Aneti Sietiņu. Savukārt par aizvadītā gada Latvijas labāko jauno sportistu eksperti jau trešo reizi četru gadu laikā atzina pludmales volejbolistu Kristianu Fokerotu.
Sporta Avīzes tradicionālajā aptaujā jau apaļas trīs desmitgades tiek aptaujāts plašs ekspertu loks – amatpersonas, federāciju vadītāji, Latvijas vadošie uzņēmēji, bijušie sportisti, žurnālisti un arī žurnāla lasītāji. Viņiem jāizvēlas savs labāko sešnieks, vienā balsojumā esot iekļautiem gan sportistiem un sportistēm, gan komandām un nacionālajām izlasēm, gan arī atlētiem ar veselības traucējumiem. Kā pirmais savu vērtējumu iesūtīja Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, ieliekot ļoti stabilus pamatus, jo pirmais četrinieks šāds palika līdz pat aptaujas beigām. Pasaules čempionēm pludmales volejbolā Tīnai Graudiņai un Anastasijai Samoilovai pirmo vietu noslēgumā atvēlēja 37 eksperti un seši piešķīra otro vietu, bet pasaules vicečempione šķēpmešanā Anete Sietiņa tika pie piecām pirmajām un 31 otrās vietas.
Trešo vietu ieguva 2024. gada aptaujas čempions Toms Skujiņš, kurš pērn izcīnīja piekto vietu šosejas riteņbraukšanas grupas braucienā gan pasaules čempionātā, gan arī Eiropas meistarsacķstēs. Savukārt ceturto vietu izcīnīja trešais Latvijas hokejists, kura vārds iegravēts uz prestižās Stenlija kausa trofejas, Uvis Balinskis. Godalgoto sešinieku noslēdza kādreizējie aptaujas čempioni Aļona Ostapenko un Kristaps Porziņģis, kuri pēdējos gados ir pirmā sešinieka regulārākie viesi, jo eksperti allaž novērtē, cik augstā līmenī viņi ikdienā sacenšas.
Ceturto gadu pēc kārtas tika noteikts arī labākais Latvijas jaunais sportists U20 vecuma grupā (2005. gadā dzimuši un jaunāki). Iespēju izmantoja vairāk nekā 35 eksperti un pirmā vieta pārliecinoši tika atvēlēta un par 2025. gada Latvijas labāko jauno sportistu pasludināts talantīgais pludmales volejbolists Kristians Fokerots. Kuldīdznieks, kurš šomēnes atzīmēs 21. dzimšanas dienu, šajā aptaujā triumfēja arī 2022. gadā, kad tā notika pirmoreiz, un 2024. gadā. Pērn viņš augstus panākumus guva ar trim dažādiem pāriniekiem – ar Mārtiņu Pļaviņu sacentās Pasaules tūres Elite16 sacensībās, decembrī Itapemā arī aizkļūstot līdz finālam, ar Oliveru Bulgaču izcīnīja sudrabu Eiropas U22 čempionātā un ar Gustavu Auziņu triumfēja pasaules U21 meistarsacīkstēs. Otro vietu jaunā sportista aptaujā ieņēma uzlecošā hokeja zvaigzne Alberts Šmits, kuram sekoja talantīgā biatloniste Estere Volfa.
“Brīdī, kad jau šķita, ka, iespējams, 2025. gads Latvijas sportā aizritēs bez spožu godalgu gūšanas, Anete Sietiņa septembrī izcīnīja otro vietu pasaules vieglatlētikas čempionātā, bet kā ķirsītis uz kūkas novembrī bija spilgtais Tīnas Graudiņas un Anastasijas Samoilovas panākums pasaules čempionātā pludmales volejbolā. Paldies dāmām, kuras mums sadedzināja daudz nervu šūnu un sagādāja jaunus sirmus matus. Tomēr tieši tāpēc mēs sportu mīlam! Jau pēc nedaudz vairāk nekā mēneša Milānā un Kortīnā sāksies ziemas olimpiskās spēles un visa Latvija atkal vienoti cerēs, ka sportisti sagādās skaistus prieka mirkļus un varbūt pat laimes asaras. Ļoti precīzi Tīna Graudiņa saka intervijā "Sporta Avīzes" janvāra numurā, novēlot mums jaunajā gadā būt drosmīgākiem un ar lepnumu pārstāvēt Latviju. Viņa uzsver, ka tas ir jādara ne tikai sportistiem, bet mums visiem, jo valsti pārstāv ikviens Latvijas iedzīvotājs,” saka izdevniecības "Dienas Bizness" galvenais redaktors un līdzīpašnieks Gatis Madžiņš.
30. "Sporta Avīzes" 50 ekspertu aptaujas top6:
1. Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova, pludmales volejbols 306 punkti (37 pirmās vietas)
2. Anete Sietiņa, vieglatlētika 225 (5)
3. Toms Skujiņš, šosejas riteņbraukšana 119 (2)
4. Uvis Balinskis, hokejs 87 (4)
5. Aļona Ostapenko, teniss 57 (1)
6. Kristaps Porziņģis, basketbols 54