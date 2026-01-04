Latvijas kamaniņu braucēji Siguldā Pasaules kausa posmā komandu stafetē ieņem otro vietu
No Latvijas kamaniņu braucēji svētdien Siguldā Pasaules kausa ceturtā posma noslēgumā komandu stafetē izcīnīja otro vietu.
Latvijas izlases sastāvā startēja Elīna Ieva Bota, Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts, Kristers Aparjods un Marta Robežniece/Kitija Bogdanova.
Uzvaru izcīnīja Austrijas kamaniņu braucēji, kuri finišu sasniedza trīs minūtēs un 1,215 sekundēs. Latvijas kvartets atpalika no austriešiem 0,295 sekundes, bet amerikāņi zaudēja 0,428 sekundes un bija trešie.
Ceturto un piekto vietu ieņēma attiecīgi Polija un Ukraina.
No astoņām komandām finišu sasniedza pieci kvarteti, Ķīnas un Vācijas vienības nefinišēja, bet itāļi saņēma diskvalifikāciju.
Stafetē līdz šim šosezon vien astoņu izlašu konkurencē Latvija bijusi trešajā un ceturtajā vietā.
Pasaules kausa piektais posms janvārī notiks Vinterbergā, kad noslēgsies olimpiskā kvalifikācija, bet pirmajā no diviem posmiem vēl vienā Vācijas trasē Oberhofā tiks dalītas arī Eiropas čempionāta medaļas, februāra sākumā sportistiem sacenšoties Milānas-Kortīnas d’Ampeco olimpiskajās spēlēs.