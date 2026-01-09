FOTO: cīkstoņi gatavi cīņai - aizvadīta BAZARA 0 Fight Club III svēršanās

BAZARA 0 Fight Club III oficiālā svēršanās – spriedze pirms lielā cīņu vakara
Piektdien, 9. janvārī, notika BAZARA 0 Fight Club III oficiālā svēršanās, kas iezīmēja gaidāmā cīņu vakara noslēdzošo posmu pirms sportistu došanās oktogonā.
Svēršanās laikā klātesošie varēja klātienē satikt visus cīkstoņus, sajust spriedzi un emocijas, kas valda pirms vienas no lielākajām cīņu sporta izrādēm Latvijā.
Jau sestdien, 10. janvārī, Xiaomi Arēnā norisināsies BAZARA 0 Fight Club III — līdz šim vērienīgākais šāda formāta profesionālo cīņu sporta šovs Latvijā, kurā piedalīsies vadošie vietējie un starptautiskie sportisti. Pasākums solās būt augsta līmeņa sportisks notikums ar spraigām cīņām un iespaidīgu atmosfēru.
BAZARA 0 komanda jau iepriekš pierādījusi savus spēkus ar pirmajiem diviem šoviem. 2025. gada 8. maijā notikušais BAZARA 0 Fight Club II aizvadīja 10 hibrīdnoteikumu cīņas būrī, savukārt trešajam šovam paredzēta paplašināta 12 pāru programma.
Galvenās gaidāmās cīņas ietver attiecību skaidrošanu starp pašmāju šovmeni Kristapu Zuti un bokseri Franci Rozentālu, cīņu par “BAZARA 0 Fight Club” Pound-for-Pound kikboksa čempiona jostu starp Latvijas kikboksa leģendām Zauru Džavadovu un Kristapu Zīli, kā arī smagsvarus Arturu Skabarnieku un Kventinu “Ruskov” Domingos. Šovā piedalīsies arī Latvijas bijušais WBO Eiropas čempions boksā Ričards Bolotņiks, ADCC pasaules čempionu Hasans Mežijevs, brāļi Aukštikalni un citi.
BAZARA 0 dibinātājs Danils Vesņenoks vienmēr ir uzsvēris, ka viņa ilgtermiņa mērķis ir uzrīkot Latvijā labāko cīņu šovu.
BAZARA 0 Fight Club III ir potenciāli lielākais cīņu šovs Latvijas vēsturē, radīts tieši latviešiem un Latvijai,” komentē Vesņenoks. “Centāmies nepiesaistīt pārieku daudz starptautisku zvaigžņu, bet gan labākos cīkstoņus no mums pašiem, lai veidotu skatāmākās un interesantākās cīņas. Intensīvi strādā visa komanda. Gatavojam gan spēcīgas vizualizācijas, gan atmosfēru; rūpējamies par to, lai viss par un ap noritētu fenomenāli. Pats esmu cīnījies, tāpēc darām visu, lai arī paši cīkstoņi šo procesu var izbaudīt. Domāju, ka šis pasākums no mums ir lielākais, ko Latvijas robežās spējam uzrīkot — bet tie nav griesti. Vienmēr var labāk. Lai viss izdodas!”
Durvis pasākumam vērsies vaļā jau plkst. 18:00, savukārt galvenais šovs sāksies plkst. 19:00.