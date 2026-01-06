Trešo reizi vēsturē par junioru pasaules čempioni hokejā kļūst Zviedrija
Par 2026. gada pasaules junioru čempioniem hokejā pirmdien kļuva Zviedrijas U-20 izlase, kas finālā ar 4:2 (1:0, 1:0, 2:2) pārspēja Čehijas vienaudžus.
Zviedrijas jaunie hokejisti par pasaules čempioniem kļuva trešo reizi vēsturē, iepriekš U-20 čempionātā triumfējot arī 1981. un 2012. gadā. Šis bija pirmais divu Eiropas komandu fināls kopš 2016. gada.
Mača 15. minūtē zviedrus mazākumā vadībā izvirzīja Kaspers Jūstovāra, bet otrās trešdaļas desmitajā minūtē Viktors Eklunds vairākumā panāca 2:0. Pēdējā perioda ceturtajā minūtē trešos vārtus Zviedrijas izlasei guva Saša Bumedjens, uz ko čehi spēja atbildēt ar Adama Jiržīčeka precīzo metienu mača 58. minūtē un Mateja Kubjesas vārtu guvumu 24 sekundes pirms finālsvilpes. Čehi vēl mēģināja glābt spēli, atkārtoti nomainot vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, tomēr Ivars Stēnbergs astoņas sekundes pirms mača beigām ar metienu tukšos vārtos panāca 4:2.
Cīņā par bronzas medaļām Kanādas izlase ar 6:3 (3:2, 2:1, 1:0) pieveica Somijas U-20 komandu. Kanādiešu rindās ar diviem gūtiem vārtiem izcēlās Sems O'Railijs, pa četriem punktiem sakrāja Gevins Makenna (1+3) un Maikls Heidžs (0+4), vārtus guva arī Breidens Kūts, Porters Martons un Zeins Pareks, kura kontā arī viena rezultatīva piespēle. Pareks ar 13 (6+7) punktiem kļuva par visu laiku rezultatīvāko Kanādas izlases aizsargu pasaules junioru čempionātos, pārspējot Aleksa Pjetrandželo 2010. gada rekordu (12 punkti). Somijas izlases rindās vārtus guva Jūliuss Mietinens, Heiki Ruohonens un Artu Valila.
Par turnīra vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Čehijas U-20 izlases uzbrucējs Vojteks Čiharžs, ar 12 (4+8) punktiem bija savas komandas rezultatīvākais spēlētājs. Par turnīra labāko vārtsargu tika nosaukts Zviedrijas izlases vārtu vīrs Lūve Hērenstams, par labāko aizsargu - Adams Jiržīčeks no Čehijas, bet par labāko uzbrucēju - zviedrs Antons Frondels. Tikmēr mediju simboliskajā izlasē iekļuva vārtsargs Hērenstams, aizsargi Pareks un Tomāšs Galvass no Čehijas, kā arī uzbrucēji Frodels, Čiharžs un Heidžs. Par turnīra rezultatīvāko spēlētāju kļuva Heidžs, kurš septiņās spēlēs sakrāja 15 (2+13) punktus, bet labākie vārtu guvēji ar sešiem precīziem metieniem bija viņa tautieši Martons un Pareks.
Jau ziņots, ka Latvijas juniori ceturtdaļfinālā zaudēja zviedriem un meistarsacīkstes noslēdza septītajā vietā. Nākamais pasaules junioru čempionāts norisināsies Kanādā, bet 2028. gada turnīrs tiks aizvadīts Somijā.