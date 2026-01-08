IBSF brīdina Latvijas skeletona treneri par protestu pret agresorvalsts sportistiem
Latvijas skeletona izlases treneris Ivo Šteinbergs skaidrojis, kā noritējis protests pret agresorvalsts sportistiem pirms Eiropas kausa posma Insbrukā. Starptautiskā Bobsleja un skeletona federācija (IBSF) izteikusi brīdinājumu speciālistam, kas var rezultēties ar liegumu atrasties trasēs.
Jau ziņots, ka dienu pirms Eiropas kausa sacensībām skeletonā Austrijas Insbrukas trasē Latvijas, Zviedrijas un Ukrainas sportisti apvienojās protestā pret agresorvalsts sportistu dalību. Treniņos bija piedalījušies četras krievu sportistes un trīs krievu sportisti.
Šteinbergs norādīja, ka protesta akcijas galvenais mērķis bija paust Latvijas izlases nostāju pret nepieņemamo Krievijas sportistu dalību sacensībās laikā, kad turpinās Krievijas karš Ukrainā, neatkarīgi no tā, vai tie startē neitrālā vai oficiālā statusā.
Today, during the European Cup stage in skeleton, the Ukrainian national team, together with the teams from Latvia and Sweden, held a protest against the participation of so-called “neutral” athletes whom the IBSF has admitted to competitions.
Pēc viņa sacītā, īpašas bažas rada gadījums, kad sacensībām pielaists sportists, kurš ir Krievijas armijas sporta kluba pārstāvis, lai gan Starptautiskā Bobsleja un skeletona federācija (IBSF) iepriekš solījusi katru sportistu izvērtēt individuāli. Tas, viņaprāt, liecina, ka federācijas mehānismi nedarbojas pietiekami efektīvi.
Protests noticis sadarbībā ar Ukrainas sportistiem, ar kuriem Latvijas izlasei ir cieša profesionālā sadarbība arī treniņu procesā. Šteinbergs par absurdu uzskata situāciju, kad Krievijas sportisti piedalās starptautiskās sacensībās laikā, kamēr Ukrainā tiek nogalināti civiliedzīvotāji.
"Mēs apvienojāmies ar ukraiņiem, lai parādītu, ka ir valstis, kuras nav aizmirsušas, ka notiek karš," stāstīja treneris. Pēc Šteinberga teiktā, protesta laikā IBSF amatpersonas centušās to pārtraukt, atsaucoties uz iekšējiem noteikumiem par politisko neitralitāti. Viņš stāstīja, ka tika mēģināts panākt plakātu noņemšanu, kā arī izteikti draudi izsaukt policiju. Šteinberga sagatavotajā plakātā bija norādīts, ka Krievija nogalina Ukrainas civiliedzīvotājus, ko viņš uzskata par vispārzināmu faktu, nevis politisku vēstījumu.
Neilgi pēc protesta Latvijas Bobsleja un skeletona federācija saņēmusi oficiālu brīdinājumu no IBSF ģenerālsekretāres, kurā izteikts oficiāls brīdinājums Šteinbergam. Tajā norādīts, ka, turpinoties šādai rīcībai, viņam varētu tikt liegta piekļuve sacensību norises vietai Īglsā un, iespējams, arī citās trasēs. Vienlaikus treneris uzsvēra, ka pret sportistiem sankcijas nav piemērotas un dalība sacensībās viņiem netika liegta. Brīdinājums attiecināts tikai uz viņu kā treneri.
Latvijas komanda, pēc Šteinberga teiktā, turpinās koordinēt savu rīcību ar Ukrainas sportistiem, lai arī turpmāk aktualizētu šo jautājumu starptautiskajā sporta vidē, taču patlaban jaunas individuālas protesta akcijas netiek plānotas. "Mēs būsim saskaņā ar ukraiņiem - ja ukraiņi tādas plānos, tad mēs ar viņiem izrunāsim un sniegsim savu atbalstu, cik varam," viņš uzsvēra.
Tikmēr Latvijas izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde (JV) sociālajos tīklos paudusi atbalstu Latvijas sportistiem un viņu nostājai, uzsverot sporta pamatvērtību nozīmi. "Satraucoši, ka aizvien vairāk starptautisko sporta organizāciju funkcionāri par to izvēlas aizmirst," norāda politiķe.
Līdz šim Krievijas sportisti nedz Pasaules kausā, nedz Eiropas kausā šosezon nebija startējuši. Pagājušā gada septembrī Starptautiskās Bobsleja un skeletona federācijas (IBSF) kongresā tika noraidīta Krievijas sportistu atgriešanās starptautiskajās bobsleja un skeletona sacensībās. Mēnesi vēlāk IBSF Apelācijas tribunāls lika daļēji atcelt 2022. gada IBSF kongresa apstiprināto Krievijas sportistu aizliegumu piedalīties IBSF pasākumos.
Tribunāls nolēma, ka tas būs izpildāms tikai tiktāl, ciktāl tas aizliedz sacensties sportistiem, kuri neatbilst Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) individuālo neitrālo sportistu noteikumiem 2026. gada olimpiskajās spēlēs. Tajā pašā laikā IBSF Apelācijas tribunāls noraidīja Krievijas Bobsleja federācijas lūgumu nekavējoties atļaut tās sportistu dalību jebkurās IBSF sacensībās.