Porziņģim 13 punkti "Hawks" uzvarā pār "Pelicans", klubs aizmaina lielāko zvaigzni
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis trešdien guva 13 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā, kurā viņa pārstāvētā Atlantas "Hawks" ar 117:100 (37:26, 28:27, 24:13, 28:34) pārspēja Ņūorleānas "Pelicans" komandu.
Porziņģis laukumā pavadītajā 21 minūtē un 45 sekundēs realizēja četrus no astoņiem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem, bet neiemeta nevienu no trim divpunktu metieniem. Viņa kontā bija arī trīs atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, viens bloķēts metiens un divas piezīmes.
"Hawks" rindās rezultatīvākais ar 25 punktiem bija Zakarī Rizašē, bet 19 punktus pievienoja Džeilens Džonsons. "Pelicans" komandā rezultatīvākais ar 22 punktiem bija Zaions Viljamsons, bet 21 punktu pievienoja Džordans Pūls. "Hawks" ar 18 uzvarām 39 spēlēs ieņem devīto vietu Austrumu konferencē.
Šonakt arī noskaidrojās, ka Trejs Jangs, kurš iepriekš bija paudis vēlmi nonākt Vašingtonas "Wizards", tieši uz šo komandu arī aizmainīts. Darījumā Atlanta pretī saņēma veterānu Sīdžeju Makolumu un Koriju Kispertu. Ar otro Porziņģis spēlēja kopā, kad latvietis nedaudz vairāk par vienu sezonu pavadīja Vašingtonā.
The trade ends Young’s stint as the face of the Hawks and sends the 27-year-old to his preferred destination in the nation’s capital. Top Wizards officials Michael Winger and Will Dawkins have searched to anchor their young talent in the next step of the team's development. https://t.co/oIWwcSoylh— Shams Charania (@ShamsCharania) January 8, 2026
Janga pārstāvji ar "Hawks" vadību strādāja pie maiņas darījuma atrašanu pēdējo nedēļu laikā. Basketbolists nebija mierā ar faktu, ka vasarā klubs viņam nepiedāvāja jaunu līgumu, savukārt paša trauma sezonas ievadā ļāva citiem aizsargiem sevi spilgtāk pierādīt laukumā.
"Hawks" ar šo darījumu demonstrējusi, ka ir gatava iet tālāk, par saviem kodola spēlētājiem uzskatot Džeilenu Džonsonu, Nikeilu Aleksandru-Vokeru, Deisonu Danielsu, Zakariju Rizašē un Onjeku Okongvu. Janga aizmainīšana (šajā sezonā pelnīja 46 miljonus dolāru, nākamā ir spēlētāja opcija) ļauj Atlantai iegūt lielāku finanšu elastību, kas jau līdz maiņas darījumu laika beigām (5. februārim) var veikt vēl kādas kustības tirgū - tiek ziņots, ka klubs ļoti vēlas iegūt Entoniju Deivisu no Dalasas "Mavericks". Tas nozīmētu visdrīzāk arī Kristapa Porziņģa aizmainīšanu, kurš par šīm baumām daudz izteicies nav.
CJ McCollum to me on trade to Atlanta: “Loved my time in DC. Organization was great to my family and I. Michael Winger and Will [Dawkins] did everything they said they would and kept their word from the very beginning. Love the city and they’re doing things the right way over…— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) January 8, 2026
Savukārt Jangs, kuru "Hawks" ieguva maiņas darījumā drafta naktī, nonāk Vašingtonā, kas jau ilgāku laiku meklējusi nākamo līderi, ap kuru būvēt komandu. Kluba vadība uzskata, ka šī maiņa ir nākamais solis komandas būvniecības procesā. Turklāt Jangs apvienojas ar Trevisu Šenku, kurš viņu izvēlējās draftā, vēl strādājot Atlantā.