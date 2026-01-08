Talantīgs latviešu basketbolists sportu nomainīs pret kalpošanu valstij
Latvijas-Igaunijas basketbola līgas komandas "Rīgas zeļļi" 20 gadus vecais spēlētājs Juris Vītols paziņojis, ka nedēļas nogalē aizvadīs pēdējo spēli šosezon, jo uz laiku sportu nomainīs pret jaunu prasmju iegūšanu.
"Aicinu tevi būt kopā ar mani un "Zeļļiem" Latvijas kausa ceturtdaļfināla spēlē pret "Liepāju". Šī būs mana pēdējā mājas spēle šosezon, tāpēc tās būs īpašas emocijas, īpaša enerģija un ļoti īpaša spēle tieši man," "Rīgas zeļļu" sociālajos tīklos pavēstījis pats 20 gadus vecais saspēles vadītājs Juris Vītols. Tieši Liepājā viņš sāka profesionālā basketbolista gaitas, debitējot Latvijas-Igaunijas basketbola līgā 16 gadu vecumā.
Turpinājumā Vītols pievienosies Valsts aizsardzības dienestam, tādējādi kļūstot par karavīru. 2023. gada 5. aprīlī tika pieņemts Valsts aizsardzības likums, kas noteica pienākumu dienēt valsts aizsardzības dienestā katram Latvijas pilsonim – vīrietim viena gada laikā pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, vai, ja pilsonis turpina iegūt izglītību pamata vai vidējās izglītības pakāpē – viena gada laikā pēc izglītības iestādes absolvēšanas, bet ne vēlāk kā līdz 24 gadu vecumam. Vienlaikus noteikts, ka VAD brīvprātīgi var pieteikties Latvijas pilsoņi – vīrieši un sievietes no 18 līdz 27 gadu vecuma sasniegšanai.
Valsts aizsardzības dienests dalās trijos veidos - 11 mēneši Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku vai Zemessardzes vienībā, pieci gadi Zemessardzē kopumā, pildot dienesta uzdevumus ne mazāk kā 21 individuālās apmācības dienu un ne vairāk kā 7 kolektīvās apmācības dienas katru gadu. Savukārt augstskolu un koledžu studentiem paredzētā rezerves virsnieka programma, kuras kopējais apmācību un dienesta uzdevumu izpildes laiks nav mazāks par 180 dienām (šobrīd programmas apguve plānota 214 dienas). Tas nozīmē, ka Vītols, pievienojoties Valsts aizsardzības dienestam, tuvākajā laikā profesionāli basketbolu nespēlēs.
Kā norādīts Valsts aizsardzības dienesta mājaslapā, tad 2026. gada janvāra iesaukumam brīvprātīgā pieteikšanās noslēdzās līdz pagājušā gada septembrim. No šī gada 14. janvāra Lielvārdē un NBS Štāba bataljonā Rīgā notiks 11 mēnešu militārais dienests, bet no 10. janvāra - sāksies piecu gadu Zemessardzes dienests un augstskolu, koledžu studentiem paredzētā rezerves virsnieku programma 214 dienās.
Šis kļuvis par retu gadījumu Latvijas sportā, kad talantīgs jaunais sportists lemj uz laiku iepauzēt karjeru un doties karavīra gaitās. Tā, piemēram, obligātais militārais dienests (ne Latvijas gadījums) ir Somijā, kur to vairākos īsos periodos izgājis NBA spīdeklis Lauri Markanens. Jāmin, ka armijas struktūrā izveidota arī basketbola komanda, kuru trenē bijušais Latvijas izlases kapteinis Uvis Helmanis. Tā gan spēlē amatieru līmenī Entuziastu basketbola līgā.
Juris Vītols "Rīgas zeļļos" aizvadīja savu trešo sezonu. Šīs sezonas 16 apvienotās Latvijas-Igaunijas basketbola līgas spēlēs viņš vidēji guvis 5,2 punktus un atdevis 2,8 rezultatīvās piespēles. Viņa došanās prom nozīmē jaunus robus kluba sastāvā, ko jau sezonas laikā leģionāra gaitu dēļ pametuši Toms Skuja un Dāvids Vīksne.