Mūžībā devies viens no Latvijas šaušanas sporta leģendām - treneris Jānis Oskars Šalms
Ziemassvētkos, 24. decembrī, 89 gadu vecumā mūžībā devās izcilais Latvijas šaušanas sporta treneris Jānis Oskars Šalms (1936-2025).
Kā norāda portāls “ReKurZeme”, Šalms ar visu sirdi un dvēseli bija aizrāvies ar vienu no Aizputes populārākajiem sporta veidiem – ložu šaušanu. “Mēs braucam mājās ar medaļām,” Jānis nereti sacīja žurnālistiem, braucot mājās no Latvijas vai Baltijas mēroga sacensībām.
Un viņam bija ar ko lepoties - Šalms izaudzinājis daudzus Latvijas čempionus ložu šaušanā dažādās vecuma grupās. Viņa vadībā izauguši sporta meistara kandidāti, sporta meistari un starptautiskās klases sporta meistars. Viņš uztrenēja ne vienu vien Aizputes ložu šāvēju līdz Latvijas izlasei. Turklāt 2023. gadā trenerim tika piešķirta Latvijas Šaušanas federācijas balva par mūža ieguldījumu šaušanas sportā.
Jāpiemin, ka Šalms arī pats dzīves laikā nodarbojās ar sportu - studiju gados viņš tika iekļauts Latvijas izlasē futbolā, kuras sastāvā piedalījās vairākās PSRS un starptautiska līmeņa sacensībās. Neilgi pēc Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūta absolvēšanas viņš pārcēlās uz Aizputi, kur turpināja savas sporta gaitas – strādāja par treneri MFR “Kurzeme” futbola komandā, spēlēja futbolu pats, un no 1969. gada strādāja par fizkultūras, vēlāk arī militāras apmācības skolotāju jaunajā Aizputes vidusskolā. Kā militārās mācības pasniedzējs viņš nodarbojās arī ar jauno šāvēju apmācību.
1979. gadā Šalms tika uzaicināts strādāt par civilās aizsardzības štāba priekšnieku PMK-16, kur trenēja arī jaunos ložu šāvējus jaunuzceltajā melioratoru šautuvē. No 1990. gada sāka strādāt par PMK-16 sporta bāzes vadītāju un treneri arī ložu šāvējiem. Kad 1996. gadā Liepājas rajona Sporta skola atvēra ložu šaušanas nodaļu, sāka strādāt skolā par treneri.
Atvadīšanās no Jāņa notiks piektdien, 2. janvārī, plkst. 13.00 Misiņkalna kapu kapličā Aizputē.