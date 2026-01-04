Rodrigo Ābols kļūst par šīs sezonas rezultatīvāko latvieti NHL
Latvijas uzbrucējs Rodrigo Ābols sestdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā izcēlās ar rezultatīvu piespēli, viņa pārstāvētajai Filadelfijas "Flyers" izcīnot panākumu.
"Flyers" viesos ar 5:2 (3:1, 0:1, 2:0) uzvarēja Edmontonas "Oilers".
Ābols tika pie rezultativitātes punkta Filadelfijas komandas ceturtajos vārtos, kad trešā perioda vidū pēc viņa piespēles pēc uzvarēta iemetiena 4:2 panāca Niks Sīlers. Latvietis šosezon 35 spēlēs iekrājis astoņus (2+6) punktus.
Latvijas hokejists uz ledus bija desmit minūtes un 41 sekundi, kuru laikā arī nopelnīja vienu divu minūšu noraidījumu, divas reizes meta pa vārtiem, uzvarēja deviņos no 11 iemetieniem un noslēdza maču ar pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Uzvarētāju labā vārtus vēl guva Denvers Bārkijs, Treviss Senheims, Bobijs Brinks un Ouens Tipets, kamēr mājinieku rindās ar precīziem metieniem izcēlās Konors Makdeivids un Evans Bušārs.
"Flyers" ar 49 punktiem 40 spēlēs Austrumu konferencē atrodas sestajā vietā, bet "Oilers" ar 46 punktiem 42 cīņās Rietumu konferencē ieņem ceturto pozīciju.
Citā spēlē Zemgus Girgensona pārstāvētā Tampabejas "Lightning" izbraukumā ar 7:3 (3:1, 4:1, 0:1) bija pārāka pār Sanhosē "Sharks", tiekot pie septītā panākuma pēc kārtas.
Girgensons spēlēja 13 minūtes un 27 sekundes un izcēlās statistikā ar diviem metieniem pa vārtiem, uz ledus pavadītajā laikā tiekot pie negatīva lietderības koeficienta -1.
"Lightning" rindās ar pieciem (1+4) rezultativitātes punktiem izcēlās Ņikita Kučerovs, trīs vārtus guva Derens Redišs, kamēr Breidens Points tika pie gūtiem vārtiem un rezultatīvas piespēles. Visus trīs "Sharks" vārtus guva Pavols Regenda.
Tampabejas vienība ara 53 punktiem 41 mačā Austrumu konferencē ir līdere, kamēr "Sharks" ar 43 punktiem Rietumu konferencē ierindojas devītajā pozīcijā.
Savukārt Kolumbusas "Blue Jackets", Elvim Merzļikinam paliekot uz rezervistu soliņa, mājās ar 5:1 (3:1, 1:0, 1:0) apspēlēja Bufalo "Sabres", pārtraucot viesu desmit panākumu sēriju.
"Blue Jackets" ar 42 punktiem 40 mačos Austrumu konferencē atrodas 16. pozīcijā, bet "Sabres" 46 punkti dod devīto vietu.
Vēl Vankūveras "Canucks", kas joprojām spēlē bez savainotā Teodora Bļugera, savā laukumā ar 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:1) atzina Bostonas "Bruins" pārākumu.
"Canucks" ar 37 punktiem 41 spēlē Rietumu konferencē ieņem 15. vietu, apsteidzot tikai Vinipegas "Jets", bet "Bruins" ar 46 punktiem 42 mačos Austrumu konferencē ierindojas 11. pozīcijā.