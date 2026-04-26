Porziņģa jaunie miljoni, okupantu nauda salauž nākotni un traģēdija autosportā - aizejošā nedēļa sportā
Aizejošā nedēļa Latvijas sportā arvien vairāk iezīmēja hokeja pavasara straujo tuvošanos, kamēr pasaulē politiķi jau savās galvās sākuši dalīt vietas futbola Pasaules kausā. Ja visam nesanāca izsekot līdzi, portāls Jauns.lv atgādinās par notikušo.
Latvijas hokeja izlases šī pavasara modelis turpina spēlēt sekmīgi un pārbaudes mačos Somijas pilsētā Lahti pieveica gan mājiniekus papildlaikā, gan dāņus pēcspēles metienos. Atejot no gatavošanās pasaules čempionātam Latvijas hokejā visapspriestākie notikumi bija divu okupantu maizes ēdāju ikdiena. Leonīds Tambijevs ticis pie galvenā trenera amata asiņainākajā hokeja līgā pasaulē, bet Jānis Kalniņš noslēdzis hokejista karjeru un plāno pievērsties jaunai karjerai, tomēr Latvijas likumdošana to oficiāli nepieļaus.
Šīs nedēļas skaļākais absurds bija Irānas vietas dalīšana šovasar gaidāmajā futbola Pasaules kausā. Nu jau daži populistiski ASV politiķi izdomājuši, ka vajag irāņus aizvietot ar itāļiem. Savukārt Nirburgringas trasē izturības sacensību laikā noticis traģisks negadījums.
Globālu atzinību saņēmusi mūsu jaunā biatloniste Estere Volfa, par kuras sekmēm jūsmo visā pasaulē. Tikmēr Kristaps Porziņģis noslēdzi NBA sezonu ātrāk, nekā pats to būtu vēlējies. Viņa līgums ir galā, diez vai kāds NBA klubs būs īpaši ieinteresēts tik dārgai investīcijai, cik latvietis izmaksāja šajā sezonā.
Savukārt eksprezidents Raimonds Vējonis sašutis par Starptautiskās basketbola federācijas lēmumu atļaut agresorvalstīm atgriezties 3x3 basketbola apritē.