Ostapenko pārliecinoši sasniedz prestižā Madrides turnīra trešo kārtu
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko piektdien sasniedza Madrides "WTA 1000" turnīra vienspēļu trešo kārtu.
Ostapenko, kura WTA rangā atrodas 40. vietā un turnīrā izsēta ar 21. numuru, otrās kārtas mačā ar rezultātu 6-2, 7-5 pārspēja šveicieti Simonu Valtertu (WTA 97.).
Cīņā par vietu astotdaļfinālā Ostapenko pretiniece būs Austrijas pārstāve Anastasija Potapova (WTA 56.). Trešās kārtas sasniegšana Ostapenko dod 65 WTA ranga punktus.
Latvijas tenisiste bija brīva no pirmās kārtas, kamēr šveiciete ar 7-5, 6-0 bija pārāka pār Ukrainas sportisti Oleksandru Olijnikovu (WTA 70.).
Ostapenko pagājušajā nedēļā kā 2025. gada Štutgartes "WTA 500" turnīra uzvarētājai bija jāaizstāv 500 ranga punkti, taču viņa zaudēja jau pirmajā mačā un tādējādi piedzīvoja kritumu rangā. Viņa šosezon izcīnījusi 11 uzvaras 21 mačā.
Šveices tenisiste šosezon divos "WTA 1000" līmeņa turnīros nepārvarēja kvalifikācijas pirmo kārtu, bet Maiami "WTA 1000" zaudēja pamatturnīra pirmajā mačā.
Ostapenko pārī ar jaunzēlandieti Erinu Rutlifu sacentīsies arī dubultspēlēs, kurās Latvijas un Jaunzēlandes duets izsēts ar ceturto numuru. Viņas pirmajā kārtā tiksies ar čehietēm Mariju Bouzkovu un Lindu Noskovu.
Turnīrs Madridē māla seguma kortos norisināsies līdz nākamās nedēļas beigām.