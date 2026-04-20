Pēc ātrās izstāšanās Štutgartē Aļonai Ostapenko liels kritums WTA rangā
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) vienspēļu jaunākajā rangā atkāpusies par 18 vietām un ieņem 40. pozīciju.
Iepriekšējā nedēļā Ostapenko Štutgartes turnīrā bija jāaizstāv 500 ranga punkti, bet viņa zaudēja jau pirmajā mačā un tādējādi piedzīvoja kritumu rangā.
Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja atguvusi četras pozīcijas un ir 112. vietā, pa piecām ailītēm atkāpusies Anastasija Sevastova (195. vieta), bet pārējām latvietēm ir kāpumi. Par astoņām pakāpusies Adelīna Lačinova (610.), par trīs - Beatrise Zeltiņa (619.), par desmit - Kamilla Bartone (726.), par četrām - Diāna Marcinkēviča (818.), par vienu - Elza Tomase (887.), par astoņām - Sabīne Rutlauka (917.) un par divām - Daniela Dārta Feldmane (1264.).
Ranga pirmajā desmitniekā izmaiņas ir tikai beigās, un līderpozīciju saglabā baltkrieviete Arina Sabaļenka, otrā ir Kazahstānas pārstāve Jeļena Ribakina, bet labāko trijnieku noslēdz amerikāniete Korija Gofa. Ceturto vietu ieņem Polijas tenisiste Iga Švjonteka, kurai seko amerikānietes Džesika Pegula un Amanda Aņisimova, septītā ir ukrainiete Elina Svitoļina, astoto vietu ieņem krieviete Mirra Andrejeva, kura apsteigusi itālieti Jasmīni Paolīni, bet desmitā arī šonedēļ ir kanādiete Viktorija Mboko.
WTA dubultspēļu rangā Ostapenko par divām vietām pakāpusies uz 12. pozīciju, bet Semeņistaja atguvusi vēl 17 vietas (142.). Rangā ārpus labāko piecsimtnieka ir vēl 13 Latvijas tenisistes. Dubultspēļu rangā līdere ir beļģiete Elīze Mertensa.