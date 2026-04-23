Hokejists Jānis Kalniņš, kurš Ukrainas kara laikā pelnīja naudu Krievijā, paziņo par karjeras beigām
Vārtsargs Jānis Kalniņš savos sociālajos tīklos pavēstījis, ka beidz aktīvās sportista gaitas un jau pievērsies jaunai nodarbei.
"Ir laiks paziņot, ka noslēdzu karjeru hokejā kā vārtsargs. Tas bija interesants un jautrs piedzīvojums un man palaimējās spēlēt labās komandās kopā ar lieliskiem komandas biedriem, treneriem un apkalpojošajiem personāliem. Paldies visiem, kuri mani atbalstīja karjeras laikā. Lielākā pateicība manai sievai, kas bijusi kopā ar mani no pašiem pirmsākumiem. Kopa sasniedzām vairāk nekā spējām iedomāties," savā paziņojumā par karjeras noslēgšanu rakstīja Kalniņš. Viņš jau atradis jaunu nodarbi.
"Jūs, iespējams, domājat, ko darīšu tālāk? Esmu pabeidzis studijas un kļuvis par sertificētu fitnesa treneri. Esmu uzsācis izstrādāt individuālu snieguma treniņu programmu jauniešiem. Vēlos dalīties ar savu personīgo pieredzi," atklāja 34 gadus vecais un nu jau bijušais hokejists.
Jānis Kalniņš savas karjeras laikā spēlēja Liepājas "Metalurgā", Ungārijas "Fehervar", Rīgas "Dinamo", Somijas Helsinku "Jokerit" un "Tappara", kā arī Zviedrijas "Lakers". Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī Kalniņš izlēma par labu krievu naudas pelnīšanai un divas sezonas no 2022. līdz 2024. gadam pārstāvēja Habarovskas "Amur". Savukārt viņa pēdējā pieturvieta karjerā bija Ungārijā, "Ferencvarosi" vienībā.
Latvijas izlases sastāvā devies uz četriem pasaules čempionātiem, taču vārtos stājies tikai trijās spēlēs. Tāpat Kalniņš bija ierindā 2022. gada olimpiskajās spēlēs, trijās spēlēs atvairot 90,4% metienus un ielaižot 3,33 ripas. Pēc viņa lēmuma par pievienošanos KHL durvis Latvijas hokeja izlasē viņam aizvērās, jo tika veikti grozījumi Latvijas sporta likumā, kas liedza tiem, kuri spēlē Krievijā, to vēlāk darīt arī Latvijā.